القنبلة المثيرة على البحر خارج دوام العمل! صور مغرية لــ مارلين مونرو وهي تمرح على الشاطئ

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القنبلة المثيرة على البحر خارج دوام العمل! صور مغرية لــ مارلين مونرو وهي تمرح على الشاطئ التقطها مصور صديق لها في الماضي، من المتوقع أن تباع في مزاد ب 9,000 دولار.

من المتوقع أن تباع مجموعة من الصور المختارة لـمارلين مونرو ب9000 دولار عند عرضها في مزاد علني هذا الأسبوع.

وقد التقط لها هذه الصور صديقها المصور الهنغاري الأصل أندريه دي دينيس في ثلاث مناسبات منفصلة بين عامي 1945 و1953.

تظهر الصور الممثلة تمرح على الشاطئ، تلعب في الثلج وتعرض نفسها في فندق بيل إير.

إنّ ملكية هذه الصور تعود حالياً إلى مجمّع خاص غير معروف وهو الذي يقوم بإعداد المزاد في دار مزاد نايت دي ساندرز في لوس أنجيلوس.

في الصور القديمة، كانت مونرو في التاسعة عشر من عمرها وما زالت معروفة باسمها الحقيقي، نورما جين.

وفي ذلك الوقت، كانت عارضة أزياء وقد تركت لتوّها زوجها الأول جيمس دورتي وكانت تأمل في الانتقال إلى التمثيل.

وقد دفع ديدنس لمونرو مبلغاً ضخماً قدره 200 دولار (أي ما يعادل 700 5 جنيه إسترليني اليوم) لتذهب معه في رحلة برية حيث سيصورها في المناظر الطبيعية.

وفي إحدى الصور تبدو مارلين مونرو ملائكية بينما تجلس في الثلج على جبل هود بولاية أوريغون، مع صورة أخرى تركز على وجهها.

وقد وصف ديدنس لقاءهم الأول في مذكراته قائلاً: “وكأن معجزة قد حدثت لي”.. نورما جين تبدو كالملاك

لم أستطع تصديق ذلك لبضع لحظات ، ملاك على الأرض، مثير المظهر! أُرسل بشكل خاص لي أنا وحدي.’

وبعد أربع سنوات، التقط ديدنس خمس صور لـ “للنجمة” في ملابس السباحة حيث تمايلت بإغواء على شاطئ “توبي”، في “لونغ آيلاند”.

في حين تم التقاط الصورتين الأخيرتين في فندق بيل إير في لوس أنجلوس عام 1953.

وقد بدت بمزاج جيداً جداً بينما تقوم بالتمدد في صورة، وتقرأ كتاباً في الصورة الأخرى.

كانت سنة مهمة جداً بالنسبة لها مع إصدار الفلمين “السادة يفضلون الشقراوات” و “كيف تتزوج مليونيرا” مما أطلقها إلى النجومية الفائقة.

وسيقام بيع الصور الذي يملكها المجمّع عبر الأميركي نيت دي ساندرز في المزاد العلني الأمريكي.

وقال متحدث باسم نيت دي ساندرز: “من النادر أن يكون لديك مثل هذه الكمية الكبيرة من الصور الأصلية لمارلين.

إنّ الصور التي أخذها أندريه ديدنس لمونرو هي من أكثر الصور جمالاً، بالأخص تلك التي تعود إلى عام 1945 عندما كانا معاً هو ومارلين في علاقة ومن ثمّ بقيا أصدقاء لحين وفاتها.

وقد توفيت مونرو من جرعة زائدة من المخدرات في سن 36 في عام 1962 ، في حيت توفي دينيس عام 1985.