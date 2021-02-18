الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكاميرات ترصد "موعد غرامي" بين النمر السيبيري آمور ووليفته

18 - فبراير - 2021
نمر - تعبيرية

نمر - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

حتى الحيوانات تتواعد من أجل قضاء أوقات رومانسية ، حيث التقطت كاميرات حديقة سفاري بريمورسك “موعدا غراميا” بين النمر السيبيري الشهير “آمور”- الذي اشتهر بصداقته مع ذكر الماعز “تيمور”- ووليفته أوسَوري.

وأوضح الفيديو الذي نشرته إدارة الحديقة اليوم، كيف قامت الوليفة “أوسَوري” بضرب النمر “آمور” بمخالبها عدة مرات قبل أن يتلامس وجه كل منهما بوجه الآخر بحنان. وذكر موقع حديقة سفاري بريمورسك أن النمر ووليفته التقيا في عرين واحد في التاسع من شباط/فبراير.

كانت السلطات الروسية قد نقلت “أوسَوري”، التي تبلغ من العمر نحو سبع سنوات، من حديقة حيوان موسكو إلى سفاري بارك بريمورسك كوليفة للنمر السيبيري “آمور”، حيث أنجبا النمر “شيرخان”، الذي تم نقله في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى الإمارات العربية المتحدة كوليف لأنثى نمر أخرى، في إطار برنامج التزاوج الخاص بهذا النوع من الحيوانات النادرة، ونمرا آخرا مات بعد خمسة أيام من مولده بسبب عدم تقبل أنثى النمر “أوسَوري” للمولودين الجديدين، حيث رفضت إرضاعهما، أما “شيرخان”، فقد تمكن القائمون على حديقة السفاري من إنقاذه.

كان النمر السيبيري “آمور” قد اشتهر على مواقع الإنترنت في عام 2015 بعد الإعلان عن قصة صداقته مع ذكر الماعز “تيمور”، الذي قدمته إدارة الحديقة للنمر “آمور” كطريدة، لكن ذكر الماعز دافع عن نفسه، مما دفع “آمور” للعزوف عن التهامه، ونشأت بينهما علاقة صداقة.

    المزيد من منوعات

    ماكس فرستابن سائق رد بول
    فرستابن يصمد أمام هجوم ساينز ويفوز بسباق جائزة كندا الكبرى
    كيليان مبابي
    مبابي يتهم نويل لو غرايت بتجاهل ما تعرض له من إساءة عنصرية
    بريتني سبيرز
    في شهر العسل.. بريتني سبيرز تواجه دعوى قضائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد