الكاميروني إيتو يتعرض لحادث مروع

تعرض نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، الكاميروني صامويل إيتو ، البالغ 39 عاما، لحادث مروري مروع في بلاده اليوم الأحد.

واوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ان حافلة اصطدمت بالسيارة التي يستقلها إيتو في منطقة نكونغسامبا غرب الكاميرون.

Samuel Eto'o se ha visto involucrado en un accidente automovilístico en su tierra natal. Se dice que su estado es estable, aunque no hay información sobre en qué hospital se encuentra. El automóvil de Eto'o chocó con un autobús en la zona de Nkongsamba. @FCBarcelona #ETOO #Barca pic.twitter.com/uc4IcT0zXp — Barça Football & Sports ⚽️🔥☎️ (@racsozerimar8) November 8, 2020

وذكر موقع “فرانس فوتبول” أن اللاعب الكاميروني أصيب في منطقة الرأس، لكن الحادث لم يسفر عن أي وفاة.

وفي ايلول 2019، أعلن إيتو اعتزاله للعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة امتدت لـ22 عاما وحقق فيها شهرة واسعة.