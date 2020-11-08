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الكاميروني إيتو يتعرض لحادث مروع

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 11:39 مساءً
الكاميروني إيتو يتعرض لحادث مروع

الكاميروني إيتو يتعرض لحادث مروع

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تعرض نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، الكاميروني صامويل إيتو ، البالغ 39 عاما، لحادث مروري مروع في بلاده اليوم الأحد.

واوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، ان حافلة اصطدمت بالسيارة التي يستقلها إيتو في منطقة نكونغسامبا غرب الكاميرون.

وذكر موقع “فرانس فوتبول” أن اللاعب الكاميروني أصيب في منطقة الرأس، لكن الحادث لم يسفر عن أي وفاة.

وفي ايلول 2019، أعلن إيتو اعتزاله للعب كرة القدم بعد مسيرة حافلة امتدت لـ22 عاما وحقق فيها شهرة واسعة.

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