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الكرة السعوديّة تُودّع نجمًا سابقًا.. وفاة حارس "الأخضر" ونادي النصر

منذ 17 دقيقة
وفاة اللاعب الدولي السابق سالم عبد الرحمن مروان

وفاة اللاعب الدولي السابق سالم عبد الرحمن مروان

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بعد صراع طويل مع المرض، توفى اللاعب الدولي السابق سالم عبد الرحمن مروان، حارس مرمى نادي النصر والمنتخب السعودي، عن عمر يناهز 64 عامًا.

وكان اللاعب الراحل قد تعرّض لحادث سير بعد أداء العمرة في عام 1991، أسفر عن إصابته بشلل رباعي أفقده الحركة طوال السنوات الماضية.

ونعى حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر” النجم الراحل، قائلا: “ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان. وسيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته”.

بدوره، نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ لاعب النصر السابق.

وقال في تغريدة نشرها حسابه على تويتر: “رحم الله النجم السعودي الخلوق سالم مروان وجعل ما أصابه تكفير.. عزائي لعائلته الكريمة وكل الأسرة الرياضية.. الله يرحمه ويغفر له.. سأنام اليوم حزينًا”.

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