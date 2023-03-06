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الكرواتية فيكيتش تعود لسجل البطلات في مونتيري

منذ 59 دقيقة
دونا فيكيتش

دونا فيكيتش

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‭ ‬أكملت دونا فيكيتش، التي كانت قريبة من اعتزال التنس بسبب الإصابات، انتفاضة رائعة بمسيرتها وحققت أول لقب لها منذ 2021 بالتتويج ببطولة مونتيري الليلة الماضية.

وخضعت الكرواتية فيكيتش لجراحة في الركبة قبل عامين بعد بطولة أستراليا المفتوحة 2021 وقالت في ملبورن بارك قبل شهرين إنها في صراع مستمر مع نفسها لاستعادة بريقها وتخطي مشاكلها البدنية بعد الابتعاد عن اللعب لأشهر.

وحسمت اللقب الرابع في مسيرتها، والأول منذ كورماير 2021، بفوزها على المصنفة الأولى في مونتيري كارولين جارسيا 6-4 و3-6 و7-5 في النهائي بالمكسيك.

وقالت فيكيتش (26 عاما) التي بلغت دور الثمانية في أستراليا المفتوحة “إنها بداية مذهلة للعام بالنسبة لي” مشيرة إلى أنها كانت واثقة من العودة لسجل البطلات هذا العام بعد وصولها لنهائي سان دييجو في أكتوبر تشرين الأول.

وتفوقت على لاعبات من أعلى المصنفات في سان دييجو قبل الخسارة من المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك في النهائي.

وأضافت “اذا لم يأت اللقب الآن كنت أؤمن بأنه سيتحقق قريبا، لعبت بشكل جيد واحتاج لمواصلة العمل الشاق وأتمنى أن أحافظ على لياقتي البدنية”.

    المصدر :
  • رويترز

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