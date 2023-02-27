الكشري يحلق.. أشهر الأكلات الشعبية المصرية في خطر!

يواجه المصريون منذ مطلع العام الحالي موجة غلاء قاسية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما دفع بالتجار لرفع أسعار المواد الغذائية الأولية.

طبق الكشري، طبق الفقراء والأكلة الشعبية الأشهر في مصر، بات هو أيضاً في مرمى سهام الغلاء الفاحش، حيث كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن ارتفاع كبير طال أسعار مكونات هذا الطبق التي تعتمد على الأرز والعدس والمعكرونة والبصل وصلصة الطماطم والخل.

ويُظهر مؤشر الكشري الجديد من “بلومبيرغ” أن متوسط سعر مكونات هذه الوجبة قد قفز سنويا بنسبة 58.9 في المئة في ديسمبر، أي بما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل التضخم السنوي البالغ 21.3 في المئة.

والطبق المصري المميّز، الذي تعتمد عليه جميع طبقات الشعب المصري وتجده على عربات الشوارع ومنافذ الوجبات السريعة وحتى في المحال الفاخرة، تعتبر تكلفته الباهظة إحدى نتائج الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب “بلومبيرغ”.

وأوضحت الصحيفة أن مصر تعتبر مشتريا رئيسيا للقمح والسلع الأخرى، وتضررت من ارتفاع تكلفة الواردات خلال العام الماضي. وتسبب تخفيض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة لمعالجة أزمة نقص العملات الأجنبية في ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية أكثر من أي وقت مضى.

وقدرت “بلومبيرغ” تكلفة تقديم طبق كشري واحد بالاعتماد على متوسط أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتم نشرها بشكل شبه منتظم من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ووفقا للوكالة، فرغم أن المعكرونة وزيت الطهي من بين السلع التي تدعمها الدولة، فإن مكونات الكشري الأخرى مثل العدس والبصل، ارتفعت أسعارها 66.5 في المئة و27.5 في المئة على التوالي في العام الماضي.

وتعترف الحكومة بحجم الأزمة والحد الذي يمكن أن يتحمله المواطن المصري. وأكدت تصريحات رسمية أن حل أزمة ارتفاع الأسعار هي أولوية قصوى حاليا، خاصة أنه عادة ما ينفق أصحاب الدخل المنخفض في مصر نسبا أكبر من دخولهم على الطعام أكثر من غيرهم في المجتمع.