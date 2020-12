الكشف عمن نصب الهيكل المعدني الذي حيّر العالم

بعد ان حيّر العالم بظهوره واختفائه، قالت المجموعة الفنية الأمريكية The Most Famous Artist، على موقع “إنستغرام”، إنها تقف خلف تركيب الهيكل المعدني الغامض في الصحراء، في ولاية يوتا الأمريكية.

وخلال ردها على تعليق في أسفل إحدى المشاركات، أضافت المجموعة: “نعم نحن” من قام بنصب المسلة.

ونشرت المجموعة على “إنستغرام”، صورتين ظهر فيهما رجل يعمل في نصب المسلة. وقالت: “هل تريدون القول، إن هؤلاء ليسوا من كوكب آخر؟”.

ونوهت المجموعة، بأنها يمكن أن تبيع الهيكل المعدني المذكور مقابل 45 ألف دولار. وشددت على أنها، ستسلمه للمشتري خلال 4-6 أسابيع.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ

— David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020