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الكشف عن أفضل سيارة لعام 2021

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 10:51 صباحًا
سيارات

سيارات

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صنفت لجنة التحكيم في حفل توزيع جوائز السيارات العالمية سيارة “فولكس فاجن أي دي.4 هاتشباك” الكهربائية كأفضل سيارة لعام 2021.

ونشرت نتائج التصويت على موقع المسابقة (worldcarawards).

وكتب المنظمون على صفحة المسابقة في تويتر “أقدم لكم تهاني فولكس فاجن على هذا الفوز الضخم. السيارة الكهربائية الثالثة فقط (في تاريخ المسابقة) فازت بهذه الجائزة المرموقة!”.

​وكان المنافسان الرئيسيان “لفولكس فاجن” هما “تويوتا يارس”، و”هوندا إي” الكهربائية، وسجل الفائز 798 نقطة مقابل 732 و742 نقطة لمنافسيه.

ومع ذلك، فازت “هوندا إي” بلقب “أفضل سيارة للمدينة 2021”.

وحصلت “بورش 911 توربو” على لقب “الأفضل أداء”، وحصلت “مرسيدس بنز” الفئة (S) على لقب “الأكثر فخامة”، وحصلت لاند روفر ديفندر على جائزة “أفضل تصميم”.

في عام 2020، أصبحت “كيا تيلورايد” أفضل سيارة وفقا لموقع جوائز السيارات العالمية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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