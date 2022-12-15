الكشف عن اسم حكم المباراة النهائية لكأس العالم

قال الاتحاد البولندي لكرة القدم يوم (الخميس 15-12-2022) إن البولندي سيمون مارشينياك سيدير نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد المقبل على استاد لوسيل بقطر.

وسيكون برفقة الحكم البالغ من العمر 41 عاما، والذي ظهر لأول مرة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، الثنائي بافل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش كمساعدين.

وينتظر جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم المباراة المثيرة بين التانجو والمنتخب الفرنسي لأنها وفقًا لتوقعاتهم ستكون أكثر من مجرد ملحمة كرة قدم.

وتتجه كافة الأنظار نحو مواجهة منتخب الأرجنتين ونظيره فرنسا، ضمن منافسات نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، عقب تأهل رفاق ميسي إلى المباراة النهائية على حساب منتخب كرواتيا، فيما تأهل منتخب الديوك عقب الفوز على منتخب المغرب.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الأرجنتين أمام نظيره فرنسا، في نهائي كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في اللقاء الذي سيذاع عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

وفي سياق آخر، أكدت شبكة TYC الأرجنتينية، أن كينجسلي كومان تعرض للإصابة بفيروس الإبل، وذلك إلى جانب الثنائي أدريان رابيو ودالوت أوباميكانو؛ ما يثير القلق بشكل كبير في معسكر منتخب الديوك.

وأضافت التقارير، أنه تم عزل كومان في فندق بدبي، وكذلك الثنائي المُصاب، مع قلق بشأن انتشار العدوى في معسكر المنتخب الفرنسي قبل نهائي كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين.