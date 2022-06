الكشف عن حكم نهائي "مونديال العرب" بين الجزائر وتونس

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الحكم الألماني دانييل سيبرت لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” والتي ستجمع الجزائر وتونس غدا السبت.

وقال الإيطالي بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في “الفيفا” عبر تصريحات لقناة “الكأس” القطرية اليوم الجمعة، إن سيبرت سيدير نهائي كأس العرب.

ويبلغ سيبرت 37 عاما وحصل على الشارة الدولية عام 2015.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لـ”مونديال العرب” في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب “البيت” المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج وتم تدشينه رسميا في حفل افتتاح البطولة، الذي أعقبه مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.

Daniel Siebert (GER) to officiate 2021 FIFA Arab Cup Final.

Daniel Siebert has been appointed to handle the final of 2021 FIFA Arab Cup Final between Tunisia and Algeria.https://t.co/Au1sS3Rkm9 pic.twitter.com/GtMTPlodNo

— Law 5 – The Ref (@Law5_TheRef) December 17, 2021