الكشف عن رد فعل ميسي على قرار استقالة بارتوميو

بعد استقالة رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه، كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، رد فعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على قرار الاستقالة.

ووفقا لبرنامج “كواترو” الإسباني، فإن ميسي تلقى قرار الاستقالة بالضحك، وظل يمزح مع باقي اللاعبين في غرفة تبديل الملابس.

🚨🚨🚨 NOTICIA | #DeportesCuatro 💥 La sonrisa de Leo Messi tras la dimisión de Bartomeu: el argentino no estaba tan feliz desde hace meses 💥 Los jugadores bromearon con beber cava tras conocer la dimisión del presidente https://t.co/M6SE3N1ptV — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) October 28, 2020

وكان بارتوميو قد أعلن استقاله يوم أمس الثلاثاء، عقب إعلان الحكومة الكتالونية أنه لا توجد عقبات صحية أو قانونية تمنع التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي.

ونشر البرنامج الإسباني مقطع فيديو لميسي قبل ساعات قليلة من مواجهة يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يظهر خلاله اللاعب الأرجنتيني ضاحكا، عكس حالته في الأشهر الأخيرة.

وكان ميسي قد دخل في خلاف علني مع بارتوميو، ووصل الأمر لإرسال اللاعب الأرجنتيني فاكسا رسميا في الصيف الماضي، طلب فيه الرحيل عن النادي مجانا.