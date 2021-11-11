الكشف عن سبب ابتعاد عادل إمام عن الساحة الفنية

تحدث الناقد الفني، طارق الشناوي، عن سبب ابتعاد الفنان المصري عادل إمام، كاشفا حقيقة اعتزاله.

ونفى الشناوي، خلال لقائة مع برنامج “التاسعة” المذاع على “الفضائية المصرية” هذه الأنباء، مؤكدا أن “سبب ابتعاد عادل إمام عن الساحة هو الحفاظ على صحته وخوفه من فيروس كورونا”.

وتوقع عدم تقديم عادل إمام أي عمل جديد في شهر رمضان المقبل، واصفا إيا بـ”الثروة القومية التي يجب الحفاظ عليها”.

وأكد الناقد السينمائي إن عادل إمام أعلن اعتزاله “الأكشن” وليس الفن بشكل عام كما قيل، قائلا: “نحن نعيش عصر الشائعات ولكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير”.

وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم “زهايمر”، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.

ينما كان آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل “فلانتينو”، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين، منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.