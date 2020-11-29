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الكشف عن سبب وفاة الممثل البريطاني شون كونري

منذ 39 دقيقة
الفنان البريطاني الشهير شون كونري

الفنان البريطاني الشهير شون كونري

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كشفت تقارير إعلامية عن سبب وفاة الفنان البريطاني الشهير شون كونري، المعروف بتقديم شخصية ”جيمس بوند“ الشهيرة، عن عمر 90 عامًا ، وذلك بعد نحو شهر على رحيله.

وبحسب موقع ”eaglesvine“، صدرت شهادة وفاة الممثل شون كونري وحُدد فيها سبب الوفاة على أنه قصور في الجهاز التنفسي جراء الإصابة بالالتهاب الرئوي الذي يصيب عادًة كبار السن، وأيضًا الرجفان الأذيني الذي ينجم عنه سرعة في ضربات القلب.

وفارق ”كونري“ الحياة، في31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أثناء نومه في جزر البهاما.

وأعلنت عائلته في بيانها أنه سيقام حفل خاص يتبعه حفل تأبين لكونري، ولكن سيتم إرجاء ذلك حتى تنتهي ظروف جائحة كورونا.

وكان ”كونري“ أول من لعب دور العميل السري ”جيمس بوند“ في السينما، واشتهر أيضًا بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل: Dr No, You Only .Live Twice, Diamonds Are Forever and Never Say Never Again.

وكشفت ”ميشلين روكبرون“ وهي زوجة الممثل الراحل الثانية، أنه كان يعاني من مرض الخرف، وكان ذلك يؤثر عليه بشكل سلبي، وأكدت أن الحياة ستكون صعبة للغاية بعد رحيله، وأنهما كانا يعيشان حياة رائعة سويًا.

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