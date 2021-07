الكشف عن سر اختفاء الرباع الأوغندي في اليابان

أفادت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” بأن الرباع الأوغندي الذي اختفى في معسكر التدريب بمدينة إيزوميسانو اليابانية، قال في ملاحظة تم اكتشافها لاحقا إنه ينوي الاستقرار في اليابان.

وأعلن يوم الجمعة عن اختفاء رافع الأثقال الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو عندما لم يحضر لتقديم عينة اختبار اللعاب خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد كما هو مطلوب.

وأكدت اللجنة الأولمبية الأوغندية منذ ذلك الحين أن اللاعب البالغ 20 عاما مفقود، وقالت في بيان إن الفريق “يتعاون مع سلطات أوساكا لمحاولة تحديد مكان السيد سيكيتوليكو”.

ثم اتضح أنه خلال إقامته في اليابان، انخفض ترتيبه العالمي ولن يتمكن من المشاركة في الألعاب الأولمبية، وكان عليه، وكذلك مدربه، مغادرة اليابان.

لاحقا تم العثور على ملاحظة في غرفة الرياضي، قال فيها إنه “لن يعود إلى بلد يصعب العيش فيه، وسيبحث عن عمل في اليابان”.

Ugandan weightlifter Julius Sekitoleko has gone missing from his hotel near an athletic training camp with a week from the opening of the Tokyo Games.He's one of the 9 Ugandans stationed in Izumisano a town in Japan with hopes of taking part in the Tokyo Olympics.#CapitalSports pic.twitter.com/auP3bY4QOj

— Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) July 16, 2021