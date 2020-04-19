الكشف عن موعد استئناف مباريات أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

كشفت قناة “سكاي سبورت إيطاليا” مواعيد ما تبقى من لقاءات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والتي توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ستلعب كلها خلال شهر آب/أغسطس المقبل، منوهة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يعتزم مناقشتها في اجتماعه المقبل.

وأثر تفشي فيروس كورونا على كرة القدم العالمية والأوروبية، إذ وصل عدد المُصابين بالفيروس حول العالم لـ 2,321,948 مليون شخص، وتوفى أكثر من 159 ألف حالة.

وكان “يويفا” قرر الشهر الماضي تأجيل مواجهات دور الـ16، الذي كان من المُفترض أنّ يستكمل في مارس، ثم تقرر تأجيل مباراة النهائي أيضا.

وتأهلت أندية باريس سان جيرمان ولايبزيغ وأتلانتا وأتلتيكو مدريد، رسميا إلى دور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، وتتبقى مباريات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي وبرشلونة ضد نابولي، ويوفنتوس أمام ليون.

ومن المقرر أنّ يبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعاته الثلاثة بداية من، الثلاثاء المقبل، وسيتحدث مع الاتحادات الـ55 لمعرفة استعدادات كل دولة في استئناف بطولاته رغم العدوى المنتشرة.

والاجتماع الثاني يوم الأربعاء، ثم اجتماع يوم الخميس، لإعادة ترتيب جداول المباريات في الدوريات المحلية لعدم التداخل في مواعيد المسابقات القارية.

وحسب القناة، فمباريات دوري أبطال أوروبا ستجرى حسب الجدول التالي:

لقاءات إياب دور الـ16 التي لم تستكمل بايرن ميونخ، تشيلسي ومانشستر سيتي، ريال مدريد وبرشلونة، نابولي ويوفنتوس، أولمبيك ليون يومي 7 و8 آب/أغسطس.

لقاءات دور ربع النهائي ستجرى ذهابا يومي 11 و12 آب/أغسطس والإياب يومي 14 و15 آب / أغسطس.

لقاءات نصف النهائي: الذهاب يومي 18 و19 آب/أغسطس والإياب يومي 21 و22 آب / أغسطس.

النهائي: يوم 29 آب / أغسطس بإسطنبول في تركيا.

بينما ستلعب مباريات الدوري الأوروبي، يومي 2 و3 أغسطس، ويُقام ربع النهائي من 10 لـ13 من الشهر نفسه، وستُقام المباراة النهائية يوم 27، في بولندا.

وأشارت “سكاي إيطاليا” إلى أنّ اليوم الأول من مرحلة دور المجموعات بدوري الأبطال لموسم 2020/2021، سيكون يوم 20 أكتوبر المقبل.