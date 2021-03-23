السبت 15 رمضان 1443 ﻫ - 16 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكشف عن وصية الراحلة نوال السعداوي

23 - مارس - 2021
نوال السعداوي

نوال السعداوي

A A A
طباعة المقال

رحلت نوال السعداوي عن العالم ، لتبقى وصيتها هي آخر فصول رحلة السعداوي المليئة بالجدل ، حيث كشفت منة الأبيض، مديرة أعمال الكاتبة المصرية الراحلة نوال السعداوي وصيتها الأخيرة قبل وفاتها.

وقالت الأبيض في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن السعداوي أوصت بألا تقام لها جنازة وأن يقتصر الحضور فقط على أولادها، وبعض المقربين.

وأضافت الأبيض، أحد المقربين من الراحلة في سنواتها الأخيرة، أن “عدم اقامة جنازة لنوال السعداوي لا علاقة له بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما أشاع البعض”.

ولفتت إلى أن “هذه رغبة الأسرة التي أرادت تنفيذ وصية الكاتبة الكبيرة بعدم مشاركة أحد في جنازتها سوى أبنائها وبعض من أفراد الأسرة المقربين”.

ولم تعلن الأسرة موعد دفن جثمان نوال السعداوي، وتمت مراسم الدفن مساء الأحد الماضي، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ابنتها الدكتورة منى حلمي وابنها عاطف وزوجته بالإضافة الى عدد محدود للغاية من الأسرة.

ونوال السعداوى طبيبة وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، ولدت عام 1931.

وتعد واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا وفازت بجائزة “ينانا” الدولية من بلجيكا، كما نالت جائزة “شون ماكبرايد” للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

وأعلن الأحد 21 مارس/آذار، وفاة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 90 عاما، وقد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لاستكمال رحلة العلاج من أمراض في المعدة.

    المزيد من منوعات

    انتر ميلان يصعد للمركز الثاني بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس
    الفوز يمنحه صدارة الدوري.. إنتر ميلان يحقق انتصاره الثالث
    مع نهاية الموسم.. ماتيتش يرغب بالرحيل
    قطة - تعبيرية
    دراسة تكشف: القطط تعرف اسم مالكها وأسماء أصدقائها!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بدم بارد.. فتاة تقتل كلبًا وسط الشارع في البقاع (فيديو)
    بعد جريمة مقتل كلب على يد فتاة في البقاع.. وزير البيئة يتحرّك
    ماهر الأسد
    ماهر الاسد جعل من سوريا مقبرة لقادة حزب الله