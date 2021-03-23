الكشف عن وصية الراحلة نوال السعداوي

رحلت نوال السعداوي عن العالم ، لتبقى وصيتها هي آخر فصول رحلة السعداوي المليئة بالجدل ، حيث كشفت منة الأبيض، مديرة أعمال الكاتبة المصرية الراحلة نوال السعداوي وصيتها الأخيرة قبل وفاتها.

وقالت الأبيض في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن السعداوي أوصت بألا تقام لها جنازة وأن يقتصر الحضور فقط على أولادها، وبعض المقربين.

وأضافت الأبيض، أحد المقربين من الراحلة في سنواتها الأخيرة، أن “عدم اقامة جنازة لنوال السعداوي لا علاقة له بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما أشاع البعض”.

ولفتت إلى أن “هذه رغبة الأسرة التي أرادت تنفيذ وصية الكاتبة الكبيرة بعدم مشاركة أحد في جنازتها سوى أبنائها وبعض من أفراد الأسرة المقربين”.

ولم تعلن الأسرة موعد دفن جثمان نوال السعداوي، وتمت مراسم الدفن مساء الأحد الماضي، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ابنتها الدكتورة منى حلمي وابنها عاطف وزوجته بالإضافة الى عدد محدود للغاية من الأسرة.

ونوال السعداوى طبيبة وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، ولدت عام 1931.

وتعد واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا وفازت بجائزة “ينانا” الدولية من بلجيكا، كما نالت جائزة “شون ماكبرايد” للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

وأعلن الأحد 21 مارس/آذار، وفاة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 90 عاما، وقد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لاستكمال رحلة العلاج من أمراض في المعدة.