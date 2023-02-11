الكلاب تسرق الأضواء خلال أسبوع الموضة في نيويورك

سرقت الكلاب الأضواء في عرض الأزياء الافتتاحي “فيربيبي” لمجموعة إيليسيان خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

جمع العرض بين المصممين وعارضات الأزياء وحيوانات الإنقاذ في يوم للموضة وجمع التبرعات لمنظمات رعاية الحيوان.

شاركت عشر عارضات يرتدين أزياء صممها عارضون مثل فيكتور دي سوزا ونيكول ميلر وبروك وايلدر وآخرون في عرض الأزياء وبرفقة كل واحدة منهن أحد الكلاب التي تم تصميم ملابس خاصة بهم.

وتدير الدكتورة كريستينا رام، الرئيسة التنفيذية لشركة دي آر سي فينتشرز الراعي الرئيسي للحدث، ولديها ثلاثة كلاب وقطة، العديد من العلامات التجارية بما في ذلك خط أزياء راق للإنسان والحيوانات الأليفة.

وقالت رام التي ابتكرت خطا تكميليا وخطا للملابس الواقية للحيوانات “بدأنا نفكر… ماذا يمكن أن نفعل من أجل الحيوانات؟ وزوجي كلايتون توماس وعائلته فنحن أطباء بيطريون لذلك قررنا أن علينا عمل شيء من أجل الحيوانات”.

وقالت في الكواليس قبل العرض “أردنا أن تكون الحيوانات على الموضة لذلك قمنا بعمل خط أزياء لهم أيضا على الموضة”.