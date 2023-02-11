السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكلاب تسرق الأضواء خلال أسبوع الموضة في نيويورك

منذ 47 دقيقة
الكلاب

الكلاب

A A A
طباعة المقال

سرقت الكلاب الأضواء في عرض الأزياء الافتتاحي “فيربيبي” لمجموعة إيليسيان خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

جمع العرض بين المصممين وعارضات الأزياء وحيوانات الإنقاذ في يوم للموضة وجمع التبرعات لمنظمات رعاية الحيوان.

شاركت عشر عارضات يرتدين أزياء صممها عارضون مثل فيكتور دي سوزا ونيكول ميلر وبروك وايلدر وآخرون في عرض الأزياء وبرفقة كل واحدة منهن أحد الكلاب التي تم تصميم ملابس خاصة بهم.

وتدير الدكتورة كريستينا رام، الرئيسة التنفيذية لشركة دي آر سي فينتشرز الراعي الرئيسي للحدث، ولديها ثلاثة كلاب وقطة، العديد من العلامات التجارية بما في ذلك خط أزياء راق للإنسان والحيوانات الأليفة.

وقالت رام التي ابتكرت خطا تكميليا وخطا للملابس الواقية للحيوانات “بدأنا نفكر… ماذا يمكن أن نفعل من أجل الحيوانات؟ وزوجي كلايتون توماس وعائلته فنحن أطباء بيطريون لذلك قررنا أن علينا عمل شيء من أجل الحيوانات”.

وقالت في الكواليس قبل العرض “أردنا أن تكون الحيوانات على الموضة لذلك قمنا بعمل خط أزياء لهم أيضا على الموضة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

بالصورة..الفيفا يكشف عن النجوم الثلاثة المرشحين لجائزة "The Best"
الأرجنتيني دييجو كوكا
المكسيك تعين الأرجنتيني "كوكا" مدربا لمنتخبها الوطني لكرة القدم
المدرب بيب جوارديولا
مدرب مانشستر سيتي: المتهم بريء حتى تثبت إدانته

الأكثر قراءة

عناصر ينتمون لحزب الله
الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
زلزال تركيا - سوريا
منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
الدولار
ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟