الكندية أندريسكو تغادر بطولة ميامي على كرسي متحرك

تركت بيانكا أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة السابقة الملعب في بطولة ميامي المفتوحة للتنس وهي تجلس على كرسي متحرك بعد انسحابها للإصابة خلال مواجهة إيكاترينا ألكسندروفا في دور الستة عشر.

وهطلت الأمطار خلال المجموعة الأولى لتتوقف المباراة لمدة ساعتين، وسقطت الكندية أندريسكو أرضا خلال الشوط الثالث من المجموعة الثانية وهي تمسك كاحلها الأيسر وتعاني من الألم.

وبكت أندريسكو، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة 2019، وصرخت وقالت عند وصول الجهاز الطبي لعلاجها “لم أشعر بهذا النوع من الألم من قبل”.

وحظيت أندريسكو بالمساعدة للوقوف وعانقت الروسية ألكسندروفا قبل أن تترك الملعب على كرسي متحرك وسط تحية حارة من المشجعين.

وتأهلت ألكسندروفا بعد فوزها بالمجموعة الأولى وتأخرها 2-صفر في الثانية لتواجه بترا كفيتوفا التي انتصرت على فارفارا جراتشيفا بنتيجة 7-5 و7-6.

وقالت ألكسندروفا “أشعر بالأسف حقا لما حدث. كان من المؤلم رؤيتها وهي تتألم بهذا الشكل. لا يمكنك فعل أي شيء أو حتى المساعدة وهو أمر مؤلم. أعتقد أنها ستكون بخير، وأتمنى أن تتعافى سريعا”.

واحتاجت أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة إلى أكثر من ساعة بقليل لتفوز على باربورا كريتشيكوفا الفائزة بلقب فرنسا المفتوحة سابقا بنتيجة 6-3 و6-2، كما تغلبت إيلينا ريباكينا على أليسه ميرتنز بنتيجة 6-4 و6-3.

وتأمل ريباكينا أن تكون خامس لاعبة تفوز بثنائية إنديان ويلز وميامي في العام ذاته.

* فوز تيتيباس

في وقت سابق، فاز تيتيباس على التشيلي جارين المتأهل من التصفيات بنتيجة 6-3 و4-6 و6-4 ليبلغ الدور الرابع حيث سيواجه كارين ختشانوف المصنف 14 والذي انتصر على التشيكي ييري ليهيتشكا بنتيجة 6-2 و6-4.

وسدد تيتيباس، الذي لا يزال يعاني من مشكلة في الكتف وكان يلعب أول مباراة له في ميامي بعد أن أعفته القرعة من خوض الدور الأول وعبر الدور الثاني بانسحاب المنافس، 12 إرسالا ساحقا وأنقذ ثلاث من أربع فرص لكسر إرساله في المباراة التي استمرت ساعتين.

وقال تيتيباس “انتظرت وقتا طويلا لخوض مباراتي الأولى هنا. شعرت كأنني في إجازة الأسبوع الماضي في ميامي، لذلك أنا سعيد باللعب.

“كانت مباراة صعبة أمام منافس قدم عروضا قوية أمام لاعبين بارزين في السابق”.

وحافظ كل لاعب على إرساله حتى كسر تيتيباس إرسال منافسه ليتقدم 5-3 في المجموعة الأولى قبل أن يفوز بها دون مواجهة أي نقطة لكسر إرساله.

لكن جارين اختبر تيتيباس مبكرا في المجموعة الثانية حين تأخر اللاعب اليوناني 40-صفر للفوز بخمس نقاط متتالية ليحافظ على إرساله ويعادل النتيجة 1-1 لكنه لم يستطع تكرار هذا الأمر عندما كان يرسل والنتيجة 4-5 حيث كسر جارين إرساله ليفرض مجموعة فاصلة.

وأهدر اللاعب اليوناني فرصتين لكسر إرسال منافسه في الشوط الافتتاحي للمجموعة الثالثة لكنه حقق الكسر الذي كان يحتاجه والنتيجة 4-4 حين ارتكب جارين خطأ مزدوجا.

وصعق الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو منافسه فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف الخامس بنتيجة 6-2 و7-5 ليثأر لخسارته أمام اللاعب الكندي في الدور الثالث في إنديان ويلز قبل أسبوعين.

وودع هوبرت هوركاتش المصنف الثامن البطولة بعد خسارته أمام الفرنسي أدريان مانارينو بنتيجة 7-6 و7-6، كما سقط الأمريكي فرنسيس تيافو أمام الإيطالي لورينتسو سونيجو بنتيجة 6-3 و6-4.

وفي منافسات السيدات، انتصرت جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة على البولندية ماجدا لينيت بنتيجة 6-1 و7-5 في مباراة كسرت فيها إرسال منافستها أربع مرات خلال المجموعة الأولى التي استمرت 28 دقيقة فقط، ثم تعافت من تأخرها 5-2 في الثانية لتفوز بالمباراة.

ولم تخسر بيجولا، التي خرجت من قبل نهائي العام الماضي وتعيش على بعد نصف ساعة من مكان إقامة البطولة، أي مجموعة في أول ثلاث مباريات، وستلعب ضد الروسية أنستاسيا بوتابوفا التي تغلبت على الصينية قين وين تشينغ بنتيجة 6-4 و7-6.

وفازت الإيطالية مارتينا تريفيزان المصنفة 25 بنتيجة 6-3 و6-3 على بطلة فرنسا المفتوحة السابقة إيلينا أوستابنكو لتبلغ دور الثمانية في بطولة من فئة ألف نقطة لأول مرة في مسيرتها.