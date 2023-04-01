الكويت الأولى عربياً في السمنة.. ماذا عن لبنان ؟!

تعد السمنة مشكلة صحية نظرًا لمساهمتها في زيادة احتمال الإصابة بحالات مرضية متعددة منها السكري، وفرط ضغط الدم.

يعاني العديد من دول العالم من السمنة المفرطة بين أفرادهم وكذلك الدول العربية، وإليك قائمة بأكثر 10 دول في الوطن العربي ضمن قائمة الأكثر سمنة.

1. الكويت 30%

احتلت الكويت المركز الأول على مستوى الشعوب الأكثر بدانة حول العالم ويرجع ذلك إلى حبهم للوجبات السريعة قد أدى إلى الارتفاع الخطير في معدلات السمنة.

وبحسب مؤشر كتلة الجسم يبلغ 25 أو أكثر، وتحدد السمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم يبلغ 30 أو أكثر.

كما أنّ الكويت تُسجّل أعلى معدلات عمليات تدبيس المعدة في جميع أنحاء العالم، ويتم إجراء حوالي 5 آلاف عملية تدبيس معدة في سنة معينة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة.

2. قطر 29.2%

احتلت المركز الثاني في الدول التي تعاني من السمنة ويُعتقد أن أكثر من ثلث النساء هناك يعانين من مشاكل أو مضاعفات صحية ناجمة مباشرة عن مشاكل زيادة الوزن.

3. مصر 29.2%

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بنسبة 29.2% من عدد السكان وهذا بسبب الاعتماد أيضًا على الوجبات السريعة وخاصة بين جيل الشباب.

ففي مصر، تبلغ نسبة البدناء في المدن ضعف نسبتهم في الأرياف، وتُعدُّ وفرة الوجبات السريعة الرخيصة غير المغذية، جنبًا إلى جنب مع نمط حياة أقل نشاطًا، مزيجًا خطيرًا.

وكانت النتائج محزنة، لا سيما في مصر. فمصر لديها أعلى معدلات مرض السكري في العالم، والمراهقون في البلاد يشربون كميات هائلة من المشروبات الغازية، الأمر الذي يجعل شعبها الأكثر بدانة في أفريقي

4. الإمارات 29%

مثل العديد من البلدان في هذه القائمة عن أكثر شعوب العالم بدانة، احتلت الإمارات المركز الرابع.

5. الأردن 28.9%

ثمة أوجه شبه بين الأردن والإمارات العربية المتحدة عندما يتعلق الأمر بمشكلة السمنة، هناك السمنة أكثر شيوعًا لدى النساء منها لدى الرجال، والفرق واضح بصورة خاصة في الأردن، حيث يبلغ معدل السمنة لدى النساء ضعفه لدى الرجال.

ورأت منظمة الصحة العالمية في التدخين والثروة عوامل أخرى تساهم في ارتفاع معدل السمنة في الأردن وتضعه في مصاف الدول ذات الشعوب الأكثر بدانة.

6. السعودية 28.5%

تحتل السعودية المرتبة السادسة ضمن الدول الأكثر سمنة من الأسباب والآثار المترتبة على السمنة هو انتشار نسب الأمراض بشكل كبير بيين فئات عمرية مختلفة.

ويعود الأمر أيضًا إلى أنه حلت الثروة النفطية على البلاد بسرعة كبيرة وفي الوقت ذاته رافقها نظام غذائي على النمط الغربي الذي يعتمد على الوجبات السريعة التي لم يعتد عليها السكان.

7. ليبيا 28.4%

تعاني العديد من البلدان الأفريقية حالات قصوى من الفقر ونقص التغذية، الناجمة عن عدم كفاية الإمدادات الغذائية، وانعدام المساواة، وسوء أنظمة توزيع الغذاء.

وفي ليبيا بسبب سوء النظام الغذائي أدى إلى فرط السمنة وزيادة الوزن.

8. البحرين 28.2%

المؤشرات تقول إنّ ما يقارب من تلت سكان البحرين على الأرجح يعانون من السمنة، وأنهم يواجهون أزمة في ارتفاع معدلات مرض السكري لدى الأطفال.

وقد انتشرت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الغربية في كلّ مكان في البحرين وكما أدى التحديث والنمو السريع في البلاد لنمط حياة أكثر استقرارًا وأقل نشاطًا.

9. سوريا 28.1%

على الرغم من انتشار الأكلات السورية في جميع أنحاء الدول العربية إلا أنها تحتل المرتبة الـ 9 في السمنة بينهم في هذه القائمة يعاني من سمنة نحو ثلث سكانها. وما أسهم في ارتفاع معدل السمنة بشكل رئيسي في سوريا هو تقديم الأطعمة المعالجة والدهنية والسكرية السائدة في الدول الغربية لعامة السكان في الآونة الأخيرة.

10. العراق 28%

ووفقًا للتقارير فإنّ حوالي 100-400 ألف يموتون سنويًّا بسبب السمنة المفرطة، وهذا أمر مفزع وتأتي العراق في المرتبة العاشرة بين الدول التي تعاني من السمنة على خلفية استهلاك الوجبات السريعة إلى جانب البطاطا المقلية (الشيبس)، واللحمة الحمراء، والمشروبات الحلوة، والمعلبات بجميع أنواعها بشكل كبير.

كما يعاني سكان كلٍّ من هذه الدولة لبنان بنسبة 27.8% وعمان بنسبة 26.9% وتونس بنسبة 26.8% والجزائر بنسبة 26.2% واليمن بنسبة 25.8% والمغرب بنسبة 25.6% والسودان بنسبة 25.2% من السمنة المفرطة. بدأت جهود عالمية للتوعية ومكافحة السمنة ونشر طرق التخلص منها والنصح بالابتعاد عن الأطعمة السريعة المشبعة بالدهون.