الكويت تتحفظ على أموال 10 من مشاهير “السوشيال ميديا”

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، يوم الأحد، قرارا بالتحفظ على أموال 10 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الإلكتروني عن مصدر قوله “إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية”.

وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

الجدير بالذكر ان الكثيرين من مشاهير السوشيال ميديا المزيفين تم حبسهم بسبب الشيكات أو الهروب من دفع الكثير من الالتزامات التي عليهم.. وهناك من رفعت عليهم قضايا تضليل، وتقديم عروض كاذبة وضارة في بعض الأحيان.. وتلك السيارات الفارهة ما هي إلا إعلان لمعارض السيارات كتسويق لها..

وهناك فاشينستات اختفوا فجأة.. بسبب فضائحهم وأكاذيبهم التي ينصبون بها على عقول الناس المساكين الذين يشاهدون من دون دليل.. يرون المعروض ويسمعون جميل الكلام ويبهرونه بما يتناسب مع مصالحهم.. فالمشاهدات العالية.. والمشتركون الكثر واللايكات الأكثر كلها ليست مصدر ثراء فاحش.. ولا تدر ما يعلن عنه من هؤلاء الذين يحفزون رواد السوشيال ميديا للمشاهدة والمشاركة وغيرها.. إنما هم مضللون.. يربحون القليل.. فكم من فضيحة ظهرت على السوشيال ميديا تعرض مشاكلهم مع المحال والمعارض وغيرها من الذين يعلنون عن بضائعهم ويسوقون لها من خلال الفاشينستات بسبب مطالباتهم بحقوقهم المادية نتيجة لجهودهم بالتسويق.