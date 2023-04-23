الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي لماراثون لندن

حطم الكيني كيلفن كيبتوم الرقم القياسي لماراثون لندن، الأحد، بزمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة و25 ثانية، بفارق نحو ثلاث دقائق أمام جيفري كامورور، صاحب المركز الثاني.

وانطلق كيبتوم، الذي سجل أسرع زمن على الإطلاق في ظهور أول بماراثون بلنسية العام الماضي، منفردا في الميل 19 ومضى ليسجل ثاني أسرع زمن في سباقات الماراثون على مر العصور.

وسقط العداء البالغ عمره 23 عاما أرضا مرهقا بعدما عبر خط النهاية. وقطع النصف الثاني من السباق في 59 دقيقة و45 ثانية.

وفازت الهولندية سيفان حسن، عداءة المسافات المتوسطة، بالماراثون في ظهورها الأول بالسباق الذي قالت إنه قد يمهد الطريق أمام مشاركتها في الماراثون بأولمبياد باريس 2024.

وتخطت سيفان، الفائزة بذهبيتين أولمبيتين في سباقي 1500 متر و5000 متر، إصابة مبكرة لتتفوق على البطلة الأولمبية بيريس جيبتشيرتشير وحاملة اللقب يلمزيرف يهوالو. وبدا أن سيفان (30 عاما) تعاني من آلام في أعلى الفخذ بعد مرور أقل من ساعة على بداية السباق وتوقفت وقامت بتمارين الإطالة لكنها تمكنت من اللحاق بمجموعة الصدارة قبل أكثر من ستة كيلومترات بقليل على نهاية السباق.

وأنهت سيفان السباق في ساعتين و18 دقيقة و34 ثانية بعد انطلاقة سريعة في آخر السباق مكنتها من التفوق على الإثيوبية أليمو ميجيرتو، التي حلت ثانية، والكينية جيبتشيرتشير، التي احتلت المركز الثالث، في آخر 100 متر. وأنهت الإثيوبية يهوالو السباق في المركز الرابع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفوز فيها سيفان رغم تعرضها لمشكلات في السباق بعدما حققت ذهبية سباق 1500 متر في أولمبياد طوكيو رغم تعثرها.