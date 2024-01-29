اللاعب الإيطالي " ماريو بالوتيلي" تعرض لموجة انتقادات بسبب المقارنة بين بوتين وبايدن

تعرض لاعب المنتخب الإيطالي السابق لكرة القدم ماريو بالوتيلي، لموجة انتقادات بسبب فيديو قارن فيه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين واﻷمريكي جو بايدن.

وقارن مهاجم المنتخب الإيطالي السابق لكرة القدم ماريو بالوتيلي سلوك الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

ونشر بالوتيلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” على خاصية الستوري، يظهر سلوك رئيسي البلدين.

وظهر بايدن الذي كان ينظر إلى ساعته خلال مراسم تشييع جندي أمريكي، فيما أظهر الفيديو بوتين وهو يقف تحت المطر دون مظلة وهو يضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في تكريم الجنود الذين سقطوا لأجل البلاد.

وكتب بالوتيلي: “الفرق”، مع علمي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت قصير، قام اللاعب بحذف الفيديو، وأوضح أن منشوره ليس سياسيا بطبيعته، ولكنه يوضح الاختلاف في الموقف تجاه ذكرى الموتى، وذلك عقب تعرض اللاعب لموجة انتقادات.

وعلق بالوتيلي: “لم يكن هناك أي شيء سياسي في الفيديو، بل عن كيفية احترام من ضحوا بأرواحهم.. كفاكم نحيبا وافهموا ماذا أقصد!”.

لكن الفيديو لقي انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي التي تداولت الستوري رغم حذفها من حساب اللاعب.