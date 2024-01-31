المؤشر الياباني "نيكي" يُسجيل أفضل أداء له منذ 26 عاماً

شهد المؤشر نيكي الياباني منذ مطلع شهر كانون الثاني/يناير، تسجيل أفضل أداء منذ 26 عاما بعد أن تخطى التراجعات في التعاملات المبكرة التي قادتها أسهم شركات الرقائق.

وتعافى المؤشر نيكي من خسائر حادة بلغت واحدا بالمئة في التعاملات المبكرة لينهي اليوم مرتفعا 0.61 في المئة إلى 36286.71 نقطة، ليزيد مكاسبه لهذا الشهر الجاري إلى 7.77 في المئة، وهي أفضل بداية له للعام منذ الارتفاع بنحو تسعة بالمئة في يناير كانون الثاني 1998.

وبذلك يعد المؤشر نيكي الأفضل أداء على مستوى العالم، متجاوزا مكاسب بنسبة 3.3 في المئة لكل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.

ويظل المؤشر نيكي حاليا منخفضا بنحو 1.9 بالمئة عن ذروة 34 عاما البالغة 36984.51 نقطة المسجلة في 16 يناير كانون الثاني، مدفوعا بمزيج من تدفقات المستثمرين الأجانب من الصين وضعف الين المعزز للأرباح والحماس بشأن إصلاحات حوكمة الشركات إلى جانب الزخم الهائل.

وساعدت الشركات ذات الثقل في صناعة الرقائق على انخفاض المؤشر نيكي في وقت مبكر، متأثرة بالنتائج المالية المخيبة للآمال من مايكروسوفت وألفابت وأدفانسد مايكرو ديفايسز. ومع ذلك، فقد قلصوا خسائرهم في جلسة بعد الظهر.

وخسرت شركتا صناعة معدات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست ما يزيد قليلا عن 0.4 بالمئة، في حين تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 0.84 بالمئة.