المال يمكنّك فعلاً من شراء الأصدقاء!

المال – كما يقول المثل القديم – قد لا يشتري لك السعادة، ولكن يبدو أنه يمكن أن يشتري لك أصدقاء جدد ، بحسب دراسة أجريت على الفائزين باليانصيب.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

درس خبير من جامعة فيتنام الوطنية تأثير مكاسب اليانصيب على الدوائر الاجتماعية لـ 5,000 شخصاً عبر خمس مدن ومقاطعات فيتنامية.

ووجد أنه بعد تلقي ما يسمى “صدمة الدخل”، يميل الناس إلى اكتساب المزيد من الأصدقاء على المدى الطويل وبالأخص تلك التي تتم خارج أماكن العمل.

وقال الخبير أنّ الناس، باستخدام مكاسب اليانصيب، قادرون على زيادة مشاركتهم بالأنشطة الاجتماعية، مما يسمح للناس بتكوين صداقات جديدة على المدى الطويل.

وأجرى الدراسة الخبير الاقتصادي في مجال التنمية نغوين فييت كيونغ من جامعة فيتنام الوطنية في هانوي.

تم الحصول على بيانات الدراسة من مسح نظام تسجيل الأسر في فيتنام لعام 2015.

ومن بين الأسئلة التي تم طرحها، سئل المستجيبون عن أعداد أصدقائهم، وعدد زملائهم في العمل، ومقدار ما ينفقونه على نشاطاتهم الاجتماعية.

كما جمع الاستطلاع معلومات عن نفقات الأسر على تذاكر اليانصيب، والأرقام الرابحة في اليانصيب والجوائز النقدية المرتبطة بها.

وأجريت دراسات استقصائية في خمس مدن ومقاطعات، مدينة هو تشي منه، وهانوي، ودا نانغ، وبينه دونغ، وداك نونغ، وقدمت عينات تمثيلية محلياً.

كتب الدكتور كيونغ في ورقته: “وجدنا تأثيراً إيجابياً من مكاسب اليانصيب على عدد الأصدقاء”.

“يميل الناس إلى زيادة عدد أصدقائهم غير الزملاء والأصدقاء على المدى الطويل، بدلاً من عدد الأصدقاء بين الزملاء أو الأصدقاء الجدد.”

“تشير تقديراتنا إلى أنّ صدمة الدخل اللازمة لشراء صديق إضافي هو ما يقرب من 5,000 USD.”

اقترح الدكتور كيونغ أنّ الأبحاث المستقبلية قد تستكشف تأثير صدمة الدخل “السلبية”، مثل النفقات الكبيرة غير المتوقعة أو خفض الأجور، على حجم الدائرة الاجتماعية.

“صدمة الدخل السلبية ، وهي شائعة أيضاً ، قد لا تقلل بالضرورة من عدد الأصدقاء”، تكهن الدكتور كيونغ.

وأضاف أن صدمة الدخل السلبية تؤدي إلى انخفاض في الاستهلاك، وربما الاكتئاب”.

تشير الدراسات إلى أنّ الصداقات يمكن أن تخفف من الاكتئاب. إذا كان الأمر كذلك، فقد تزيد صدمة الدخل السلبية من الاتصالات مع الأصدقاء والأقارب.”