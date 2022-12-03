السبت 9 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المباراة الأكثر حضورا في مونديال قطر حتى اللحظة

منذ 16 دقيقة
كأس العالم

كأس العالم

A A A
طباعة المقال

بلغ عدد الحضور في المباريات الـ48 من دور المجموعات لمونديال قطر، 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 بالمئة من سعة الملاعب، وذلك وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السبت.

ووفق أرقام الاتحاد الدولي، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزا ثمينا 2-0 بعد هزيمة صادمة افتتاحا أمام السعودية 1-2، الأعلى حضورا في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرجا.

وأبرز الاتحاد الدولي أن دور المجموعات أسفر عن تأهل منتخبات من جميع القارات إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ثلاثة منها تحت لواء الاتحاد الآسيوي (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية) للمرة الأولى أيضا.

وتأهل للمرة الثانية فقط منتخبان إفريقيان (السنغال والمغرب)، بعد أولى عام 2014.

وبات المنتخب الهولندي أول الفرق الصاعدة الى دور الثمانية في كأس العالم بعد هزيمته المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف، في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

وتألق الظهيران الجناحان دينزل دمفريس ودالي بليند في صناعة وتسجيل الأهداف.

وتقدم ممفيس ديباي بهدف مبكر لهولندا بعد عشر دقائق مستفيدا من تمريرة دمفريس الذي صنع الهدف الثاني بطريقة مشابهة تماما لزميله بليند في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص البديل حاجي رايت الفارق للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 76، لكن بعد خمس دقائق رد بليند الهدية إلى دمفريس وصنع له الهدف الثالث.

وستلعب هولندا في دور الثمانية مع المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين الأرجنتين وأستراليا.

    المزيد من منوعات

    المنتخب الهولندي
    كأس العالم قطر ٢٢
    كأس العالم.. هولندا أول الصاعدين لدور الثمانية بهد هزيمتها أمريكا
    التلاعب النفسي- تعبيرية
    أكثر الكلمات شيوعا في 2022 بأمريكا
    كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    رونالدو يتصدر التشكيلة الأسوأ لمجموعات كأس العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الياباني كاورو ميتوما يمرر الكرة لآو تاناكا ليسجل الهدف الثاني لليابان
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. كيف منحت التقنية منتخب الساموراي بطاقة التأهل لدور الـ16
    زوجات وصديقات لاعبي ألمانيا في المدرجات خلال المباريات
    كأس العالم قطر ٢٢
    بعد الخسارة الكبيرة.. رسالة قاسية لزوجات وصديقات لاعبي المنتخب الالماني
    مونديال قطر 2022
    كأس العالم قطر ٢٢
    الصحف الألمانية تصبّ غضبها على منتخبها: أصبحنا "أقزاماً" إنها ‏النهاية!‏