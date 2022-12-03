المباراة الأكثر حضورا في مونديال قطر حتى اللحظة

بلغ عدد الحضور في المباريات الـ48 من دور المجموعات لمونديال قطر، 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 بالمئة من سعة الملاعب، وذلك وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السبت.

ووفق أرقام الاتحاد الدولي، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزا ثمينا 2-0 بعد هزيمة صادمة افتتاحا أمام السعودية 1-2، الأعلى حضورا في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرجا.

وأبرز الاتحاد الدولي أن دور المجموعات أسفر عن تأهل منتخبات من جميع القارات إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ثلاثة منها تحت لواء الاتحاد الآسيوي (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية) للمرة الأولى أيضا.

وتأهل للمرة الثانية فقط منتخبان إفريقيان (السنغال والمغرب)، بعد أولى عام 2014.

وبات المنتخب الهولندي أول الفرق الصاعدة الى دور الثمانية في كأس العالم بعد هزيمته المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف، في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم السبت.

وتألق الظهيران الجناحان دينزل دمفريس ودالي بليند في صناعة وتسجيل الأهداف.

وتقدم ممفيس ديباي بهدف مبكر لهولندا بعد عشر دقائق مستفيدا من تمريرة دمفريس الذي صنع الهدف الثاني بطريقة مشابهة تماما لزميله بليند في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص البديل حاجي رايت الفارق للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 76، لكن بعد خمس دقائق رد بليند الهدية إلى دمفريس وصنع له الهدف الثالث.

وستلعب هولندا في دور الثمانية مع المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين الأرجنتين وأستراليا.