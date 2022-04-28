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المباريات المتبقية لليفربول ومان سيتي.. من يحصد لقب الدوري؟

منذ 14 ساعة
منافسة شرسة بين ليفربول ومان سيتي على لقب الدوري

منافسة شرسة بين ليفربول ومان سيتي على لقب الدوري

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يترقب عشاق كرة القدم نهاية المنافسة الشرسة بين مانشستر سيتي وليفربول للفوز بلقب البريمرليغ، حيث ستكون الجولات الخمس، المتبقية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشتعلة ومثيرة، في ظل احتدام الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب “البريمير ليغ”.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث بـ65 نقطة، وهو ما يعني أن المنافسة على اللقب انحصرت عمليا بين “السيتي” و”الريدز”.

ونستعرض في هذا الرصد المباريات المتبقية للفريقين والتي ستتحدد من خلالها هوية بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم:

– الجولة 35

نيوكاسل # ليفربول – ليدز يونايتد # مانشستر سيتي

– الجولة 36

ليفربول # توتنهام – مانشستر سيتي # نيوكاسل

– الجولة 37

ساوثهامبتون # ليفربول – ويستهام # مانشستر سيتي

– الجولة 38

ليفربول # وولفرهامبتون – مانشستر سيتي # أستون فيلا.

– الجولة 33 (مباريات مؤجلة)

أستون فيلا # ليفربول – وولفرهامبتون # مانشستر سيتي.

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