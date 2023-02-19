الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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المتألق راشفورد يقود مانشستر يونايتد للفوز على ليستر

منذ 30 دقيقة
ماركوس راشفورد

ماركوس راشفورد

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واصل ماركوس راشفورد التألق وسجل هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليفوز مانشستر يونايتد 3-صفر على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وهز راشفورد الشباك بعد مرور 25 دقيقة من البداية مستفيدا من تمريرة رائعة من برونو فرنانديز في أولد ترافورد، ليسجل هدفا على الأقل للمباراة الخامسة على التوالي.

وأضاف راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من فريد في الجانب الأيسر وتوغل بالكرة وسدد داخل المرمى في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا بالدوري هذا الموسم.

ووصل رصيد راشفورد إلى 25 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

واختتم البديل جيدون سانشو الأهداف بعد خمس دقائق بعدما قطع ليساندرو مارتينيز الكرة في منتصف الملعب ومرر راشفورد ومنه إلى سانشو الذي تبادل الكرة مع فرنانديز وسدد داخل الشباك بسهولة.

ورغم أن النتيجة تشير إلى تفوق واضح يونايتد، فقد ساهم الحارس ديفيد دي خيا في الانتصار بعدما أنقذ فرصتين خطيرتين ببراعة أثناء التعادل دون أهداف في الشوط الأول.

وأهدر فوت فيخورست مهاجم يونايتد المنضم حديثا وزميله سانشو أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة.

وأصبح رصيد يونايتد 49 نقطة وعزز موقعه في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بعد 24 مباراة لكل منهما.

ويتصدر أرسنال الدوري وله 54 نقطة من 23 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة. وتجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة في المركز 14.

ويتأخر صاحب المركز الرابع نيوكاسل يونايتد، الذي خسر 2-صفر أمام ليفربول أمس السبت، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر يونايتد.

    المصدر :
  • رويترز

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