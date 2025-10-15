المتحف المصري الكبير يغلق أبوابه استعداداً للافتتاح الرسمي

أغلق المتحف المصري الكبير أبوابه مؤقتا أمام الزوار اعتبارا من، اليوم الأربعاء، وحتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني استعدادا للافتتاح الرسمي في الأول من نوفمبر.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحف على فيسبوك أن الصرح الضخم الواقع قبالة أهرامات الجيزة سيعاد فتحه للزيارة في الرابع من نوفمبر.

وكانت مصر حددت في وقت سابق من العام موعد الافتتاح في الثالث من يوليو تموز قبل أن تعلن لاحقا تأجيله بسبب الظروف السياسية والأمنية في المنطقة.

وتجهز مصر لاحتفال ضخم في أول نوفمبر تشرين الثاني سيشارك فيه عدد من قادة العالم لمواكبة افتتاح أكبر متحف يضم آثار الحضارة المصرية القديمة والذي يشمل أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن “هناك متابعة شبه يومية للاستعدادات”، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة تفقدية للمتحف غدا الخميس للاطلاع على هذه الاستعدادات على أرض الواقع.

وأضاف “توقعاتنا أن هذا الصرح السياحي والتراثي الكبير جدا سيساهم في تعظيم العوائد وزيادة تدفق السياح على مصر”.

ونقل مدبولي عن مدير المتحف المصري الكبير قوله إن متوسط أعداد الزائرين يوميا للمتحف قبل افتتاحه الرسمي وفتح القاعة الأهم، وهي قاعة توت عنخ آمون، “يفوق أعداد المتاحف العالمية”.

بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن الماضي ووضع حجر الأساس عام 2002 قبل أن تنطلق أعمال تمهيد الموقع وتجهيزه في مايو أيار 2005.

وبدأ المتحف التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية في أكتوبر تشرين الأول 2024.