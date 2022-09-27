المجري سالاي يتطلع لمسيرة في التدريب بعد اعتزاله

بدأ آدم سالاي التفكير في الاتجاه للتدريب بعد إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب المجر لكرة القدم أمس الاثنين.

وأعلن سالاي، الذي يمتد عقده مع بازل السويسري حتى يونيو حزيران 2023، الأربعاء الماضي أن مباراة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية ستكون الأخيرة له مع المنتخب.

وفقدت المجر، التي فازت 1-صفر على مضيفتها ألمانيا بهدف سالاي الأسبوع الماضي، الأمل في بلوغ الدور قبل النهائي بعد الخسارة 2-صفر أمام إيطاليا بطلة أوروبا.

وقال سالاي البالغ عمره 34 عاما “ما زلت لا أستطيع تجاوز حقيقة أنها كانت المباراة الأخيرة لي مع المنتخب لأنني حاولت التركيز على المواجهة.

“أهدرنا فرصة كبيرة، على الرغم من أننا كنا نعلم أنخ يمكننا التأهل.

“لو نظرنا إلى ما كنا عليه فسيكون علينا توجيه الشكر (للمدرب) ماركو روسي… الذي صنع فريقا يقدم أداء يفوق إمكاناته”.

“آمل أن تنضج جميع مواهبنا الشابة في الأعوام القادمة، ويمكننا مواصلة هذه الرحلة”.

واستمع المهاجم البالغ عمره 34 عاما إلى النشيد الوطني وهو يبكي، ووجهت الجماهير التحية له عند استبداله في الدقيقة 75 في مباراته رقم 85.

وأضاف سالاي “شكرا للجماهير وزملائي وأعضاء المنتخب. اختبار التدريب الخاص بي سيكون يوم الاثنين المقبل، وأود من الجميع دعمي من أجل النجاح.

“سأبدأ فصلا جديدا، وأتمنى أن يكون مليئا بالتجارب هنا أيضا”.

واستهل سالاي مشواره مع المجر في الخسارة 1-صفر أمام إسرائيل في مباراة ودية في 2009، وأحرز 26 هدفا في مسيرته مع المنتخب.