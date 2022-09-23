المجر تفاجأ ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

فاجأت المجر منافستها ألمانيا صاحبة الأرض بالفوز عليها 1-صفر (الجمعة 23-9-2022) بفضل لمسة رائعة بكعب القدم من آدم سالاي لتواصل طريقها للدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم قبل مباراة واحدة على النهاية.

وانطلق قائد المجر البالغ من العمر 34 عاما، والذي سينهي مسيرته الدولية بعد آخر مباراة للفريق ضمن المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى أمام إيطاليا يوم الاثنين المقبل، نحو القائم القريب وأسكن الكرة في الشباك بكعبه من ركلة ركنية في الدقيقة 17 ليترك مارك أندريه تير شتيجن حارس ألمانيا في حالة ذهول.

وتتصدر المجر، التي تغلبت أيضا على إنجلترا صاحبة الأرض 4-صفر في يونيو حزيران الماضي في أسوأ هزيمة للمنتخب الانجليزي على أرضه منذ 94 عاما، المجموعة برصيد عشر نقاط بينما تأتي إيطاليا في المركز الثاني بثماني نقاط بعد فوزها على إنجلترا 1-صفر.

وتكبد الألمان، أصحاب المركز الثالث برصيد ست نقاط، أول هزيمة لهم تحت قيادة المدرب هانز فليك في مباراتهم قبل الأخيرة وذلك قبل انطلاق كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ولم يعد بإمكانهم التأهل قبل نهائي دوري الأمم. وتتذيل إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وبدت ألمانيا متراجعة منذ البداية واضطر تير شتيجن، الذي بدأ في ظل غياب مانويل نوير الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19، للذود عن مرماه في الدقيقة 25 عندما تصدى لمحاولة دانييل جوزدوج من مسافة قريبة.

وافتقر أصحاب الأرض للقوة ولم يشكلوا أي تهديد حقيقي، واضطروا إلى الانتظار 27 دقيقة قبل أن يطلقوا أول تسديدة باتجاه مرمى المجر، حيث مرت تسديدة بعيدة المدى من ليروي ساني فوق عارضة الحارس بيتر جولاتشي.

وكان أداء ساني أفضل في الدقيقة 51 لكن جولاتشي منع تسديدة مهاجم ألمانيا. وكان أصحاب الأرض أكثر قوة في الشوط الثاني واستحوذوا على الكرة كثيرا لكنهم لم يحظوا بالكثير من الفرص بعد استبدال المهاجم الوحيد تيمو فيرنر في الدقيقة 69.