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المجلس الأعلى للإعلام يستجيب لشكاوى ازدياد الإعلانات في دراما رمضان المصرية

17 - أبريل - 2021
مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2

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استجاب المجلس الأعلى للإعلام في مصر لشكاوى المواطنين بسبب المبالغة في طول مدة الفواصل الإعلانية أثناء عرض المسلسلات الرمضانية، وهو ما يفسد المشاهدة على الجمهور ويجعله أحيانا ينسى الأحداث.

وبدأت الاستجابة بحسب بيان المجلس بمسلسل ”الاختيار 2″، حيث قررت فضائية ”ON“ عرض الحلقة الخامسة دون أي فواصل أو إعلانات.

ويُذاع ”الاختيار 2“ على قناة ”ON“ في التاسعة والنصف مساء، وقد حقق نسبة مشاهدة عالية بعد عرض الحلقات الأربع السابقة، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد شدد على أنه سيضطر للتدخل إذا لم تقم القنوات باختصار مدة الإعلانات للحفاظ على الهدف الحقيقي من الأعمال الدرامية، وذلك بعد أن تقدم كثيرون بشكاوى بسبب عدم تنظيم الإعلانات واعتدائها على حق الجمهور في تحقيق المتعة والترفيه أثناء المشاهدة وليس الانزعاج من الإعلانات.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الأعلى للإعلام ألا تزيد الفواصل الإعلانية على 3 فواصل، وتنظيمها كما يلي: فاصل قبل المسلسل، وآخر أثناء العرض، وثالث في نهايته، وهو الحق الذي تكفله له المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، وتعطيه الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية في جميع وسائل الإعلام.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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