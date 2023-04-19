المحكمة تحسم قرارها في دعوى خلع علا غانم من زوجها

أصدرت محكمة الأسرة في قصر النيل قرارها بقبول دعوى خلع الفنانة علا غانم من زوجها رجل الأعمال الشهير عزيز لبيب، وذلك بعد حالة من الجدل عقب مطالبته برد شبكة زواج قدرها بالملايين، وتأكيده تقديم مهر كبير للنجمة المصرية، ووفق الشرع يجب عليها رد كل ما أخذته قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالطلاق خلعاً

ورفضت المحكمة دعوى زوج علا غانم في استعادة أي ممتلكات، وذلك بعدما قام المستشار عاصم قنديل برفع دعوى خلع موكلته الفنانة علا غانم في محكمة الأسرة في قصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.

واعترفت غانم أخيرا بأن كل تصريحاتها المصورة عن سعادتها في حياتها الزوجية “كانت كذب” من أجل الظهور أمام الجمهور بصورة مرضية وبراقة، وقالت إنها تخطط للطلاق منذ ست سنوات، وتحمّلت سوء عشرة زوجها وأزماته طوال السنوات الماضية لأنها كانت مشغولة بأعمالها الفنية ومشروعاتها الخاصة.