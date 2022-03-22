المخرجة إيناس الدغيدي نفسي اعمل فيلم اسمه "رجل واحد لا يكفي"

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن رغبتها في إخراج فيلم يحمل اسم “رجل واحد لا يكفي”، ووجهت إيناس سؤالا خلال حوارها مع الفنانة يسرا في برنامج “كلام في الحب” المذاع على قناة MBC 1 “تفتكري راجل واحد بس يكفي، الدنيا بقت سريعة واحنا في عصر السرعة وانا مستنية الحب يا أنا يا هو”

كانت الدغيدي، قد قدمت فيلما يحمل اسم “إمراة واحدة لا تكفي” عام 1990، وهو من بطولة أحمد زكي، يسرا، يونس شلبي، فيفي عبده وغيرهم نخبة من النجوم، وتحدثت الدغيدي، خلال البرنامج عن قصة حبها وزواجها من نبيل معوض وقالت “استنيت نبيل معوض 9 سنين علشان نتجوز بسبب اختلاف الأديان، وفي الآخر هو غير ديانته والمجتمع أخد وقت طويل علشان يتقبل”.

كما كشفت عن سبب انفصالها عنه وقالت أن السبب هو غيرته من نجاحها كذلك الملل والروتين في حياتهما، وكشفت الدغيدي، ايضًا خلال حوارها عن أول هدية تلقتها من زوجها وقالت “أول هدية جبهالي نبيل معوض لما حبيته كانت علبة مناديل وفرحت بيها”.

كما تحدثت الدغيدي، عن رأيها في الحب وقالت “أنا قريت أن أقصى مدة للحب 4 سنين بعد كدة بتتحول لمسؤولية أو حنان أو جواز أو عادات وتقاليد”.

يذكر أن يسرا، تعاونت مع المخرجة إيناس الدغيدي، في العديد من الأعمال الفنية من بينهم فيلم “ما تيجي نرقص” مع عزت أبو عوف، تامر هجرس، هالة صدقي وغيرهم نخبة من النجوم.