المخرج الأميركي ألكسندر بين يرأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية

اختار منظمو مهرجان البندقية السينمائي الاثنين المخرج الأمريكي ألكسندر بين لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية هذا العام.

وترشحت أفلام بين، ومنها الأفلام الكوميدية (ذا هولدوفرز) و(سايدويز) و(ذا ديسيندانتس)، لما مجموعه 24 جائزة أوسكار، بما في ذلك أربع مرات لجائزة أفضل فيلم وثلاث مرات لجائزة أفضل مخرج.

وفاز مرتين بجائزة أفضل سيناريو مقتبس.

وقال بين في بيان “إنه لشرف عظيم وفرحة كبيرة أن أكون ضمن لجنة تحكيم مهرجان البندقية. ورغم أني أشترك مع صناع الأفلام في هاجسهم بشأن مقارنة الأفلام ببعضها البعض، إلا أنني أُقدر تاريخ مهرجان البندقية السينمائي، الممتد لما يقارب 100 عام، في الاحتفاء الصاخب بالفيلم كنوع من أنواع الفن”.

وتقام الدورة الثانية والثمانون لمهرجان البندقية السينمائي في جزيرة ليدو بالمدينة الساحلية، في الفترة من 27 أغسطس آب إلى السادس من سبتمبر أيلول. وستُعلن الأفلام المتنافسة في يوليو تموز.