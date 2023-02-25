السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
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المخرج محمد سامي: محمد رمضان سينافس هؤلاء في دراما رمضان 2023

منذ 51 دقيقة
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

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نشر الفنان محمد سامي عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، بوست عن مسلسل “جعفر العمدة” الذي يعرض داخل المارثون الرمضاني 2023.

وعلق سامي كاتبا، “بسم الله مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان في رمضان 2023، إنتاج ميديا هب سعدي جوهر، قصة وإخراج محمد سامي، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، لما فكرنا ننافس قولنا ننافس الأسطورة والبرنس وإن شاء الله نعديهم وبكتير”.

وتدور أحداث مسلسل “جعفر العمدة” حول ظاهرة تعدد الزوجات حيث يلعب محمد رمضان دور عمدة لإحدى القرى، ويتزوج أكثر من مرة، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، التي تبدأ، مع شاب يعيش في منطقة شعبية وبالتحديد في حي السيدة زينب يدعى جعفر العمدة، والذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى تعرضه لأزمات وأحداث مشوقة خلال أحداث المسلسل وينتقل إلى أماكن أخرى مع تصاعد الأحداث.

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل “العمدة”، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.

 

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