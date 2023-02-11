السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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المدافع البرازيلي سيلفا مدد عقده لعام واحد مع تشيلسي

منذ 3 دقائق
المدافع البرازيلي تياجو سيلفا

المدافع البرازيلي تياجو سيلفا

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‭ ‬أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية، أن المدافع البرازيلي تياجو سيلفا البالغ من العمر 38 عاما مدد عقده لعام واحد سيبقيه في النادي اللندني حتى صيف 2024.

وانضم قلب دفاع ميلان السابق، الذي خاض 106 مباريات مع تشيلسي، إلى النادي اللندني في 2020 قادما من باريس سان جيرمان وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في نهاية ذلك الموسم.

وقال سيلفا، الذي فاز أيضا بكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في 2021، “عندما وقعت عقدي الأول هنا، كان لمجرد عام واحد فقط. الآن هو عامي الرابع بالفعل!.

“لم أكن أتخيل ذلك، لكن حقا إنها لحظة خاصة جدا بالنسبة لي، توقيع عقد جديد والبقاء في تشيلسي”.

وخاض سيلفا 113 مباراة دولية وقاد منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم العام الماضي حيث خسر في دور الثمانية أمام كرواتيا.

وقال الأمريكي تود بولي رئيس تشيلسي “إنه موهبة عالمية، كما أثبت ذلك على مدى سنوات عديدة سواء مع النادي أو منتخب بلاده وخبرته وجودته ومهاراته القيادية ضرورية لرؤيتنا للمضي قدما”.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في ترتيب الدوري الممتاز وسيزور وست هام يونايتد اللندني في وقت لاحق اليوم قبل أن يسافر إلى بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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