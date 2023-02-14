المدرب المؤقت سكوبالا سيواصل قيادة ليدز

‬أعلن نادي ليدز يونايتد الثلاثاء أن المدرب المؤقت مايكل سكوبالا سيواصل قيادة الفريق في “المباريات المقبلة” بما في ذلك مواجهة مطلع الأسبوع أمام إيفرتون المهدد مثله بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يعين النادي حتى الآن خليفة للمدرب السابق جيسي مارش الذي استغنى ليدز عن خدماته الأسبوع الماضي.

ويتقدم ليدز بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.

وقال النادي في بيان “سيواصل باكو جاياردو وكريس آرماس دعم مايكل إلى جانب الطاقم المعاون الموجود بالفعل”.

وقال سكوبالا “استمتعت كثيرا بهذه التجربة وكان رد فعل الفريق رائعا وكذلك قام الطاقم المعاون بعمل جيد.

“الوقوف في المنطقة الفنية لهذا النادي شرف كبير بالنسبة لي”.

وقاد الثلاثي سكوبالا وجاياردو وآرماس الفريق في مباراتين متتاليتين بالدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد حيث تعادل ليدز 2-2 في أولد ترافورد قبل الخسارة في ملعب ايلاند رود.

وأضاف سكوبالا “سنواصل العمل بلا كلل للتقدم في الترتيب على المدى القصير بينما يركز مجلس الإدارة على مستقبل الفريق على المدى الطويل”.