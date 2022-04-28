المدرب كلوب يمدد عقده مع ليفربول حتى 2026

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس أن المدرب يورغن كلوب مدد عقده لعامين إضافيين ليبقى في آنفيلد حتى 2026.

وساعد كلوب، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في 2024، ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز منذ وصوله إلى مرسيسايد في 2015.

وقال كلوب في بيان: “هناك شيء لصرح عَنْه، مثل المرة السابقة، هناك أشحصري سيعجبون به وهناك أشحصري لن يعجبهم”.

وتابع: “إذا لا يعجبكم رؤيتي، فتوقفوا عَنْ رؤية هذا الفىديو الان، لانني سأستمر لمدة عَامٌين آخرين”.

واضاف: “ليس فقط انا، وإنما كل طاقمي الفنى، وهو أمر هام للغاية”.

وواصل تصريحـاته: “لماذا أبقى؟ لا يهم ولكن زوجتي وعائلتي سعداء وهى أحد الأسباب التى جعلتني اتخذ قرار البقاء، تعلمون انني أحب ليفربول وهو المكان الافضل للبقاء فىه، وأشعر بانني محظوظ ببقائي هناك لمدة 6 اعوام ونصف”.

وأتم: “ستكون هناك 4 اعوام أخرى، وقت طويل فى كرة القـدم، أتمـنى ان نستمتع سويًا بذلك”..

واستطاع كلوب فى تكوين فريقًا قَوَيًا فى فريق ليفربول قادرًا على المـنافسة والفـوز بالالقاب المحليه أو القارية مـنذ بداية عهده فى قلعة “انفىلد” عَامٌ 2015.

كما مدد ليفربول عقود مساعدي كلوب الحاليين، بيب ليندرز وبيتر كراوتز، بنفس المدة مثل المدرب الألماني ليستمر الجهـاز الفنى لمدة 4 اعوام مقبلة.