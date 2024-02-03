المدير التنفيذي لـ آرت كايرو: المعرض شهد تقدم أكثر من 1500 عمل فني

أفاد محمد يونس المؤسس والمدير التنفيذي لمعرض (آرت كايرو) بالمتحف المصري الكبير اليوم السبت 4 فبراير/شباط، إن المعرض شهد تقدم أكثر من 1500 عمل فني من إنتاج نحو 200 فنان ضمن 35 قاعة منها ثماني قاعات للفن في مصر و27 قاعة لفنون الدول العربية ومن بينها السعودية ولبنان والأردن والكويت والإمارات.

وأضاف أن المعرض استقبل في يومه الأول شخصيات عامة من مصر والشرق الأوسط وأوروبا وعددا من السفراء الأجانب بالقاهرة. ومن المقرر أن يستمر في استقبال الجمهور حتى السادس من فبراير شباط.

وبجانب الأعمال الحديثة يعرض (آرت كايرو) مجموعة خاصة من اللوحات الفنية لبعض أهم مقتني وجامعي هذه الأعمال من مصر والشرق الأوسط مع تخصيص مساحة كبيرة لعرض أعمال النحت ذات الأحجام المختلفة والتي يصل ارتفاع بعضها إلى مترين وثلاثة أمتار لأهم النحاتين المصريين.

ويشارك في المعرض الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق كما تشارك المصممة المصرية نادين نور الدين بمساحة عن الفنانات المصريات المعاصرات منذ إنجي أفلاطون وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

وفي انعكاس لمدى التأثير المتبادل بين الواقع والفن يخصص المعرض جزءا لأكثر من 15 فنانا عربيا يتناول كل منهم القضية الفلسطينية من رؤيته، وهو ما لا يقتصر على الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لكنه يسلط الضوء على القضية الفلسطينية من بدايتها وحتى الآن.

وبالتوازي مع عرض الأعمال الفنية ينظم (آرت كايرو) مجموعة من اللقاءات التي تدار على مدى يومين ضمن (منصة حوار) وتناقش سبل الارتقاء بالحركة الفنية في مصر والمنطقة العربية ومد جسور التعاون بين المبدعين والمؤسسات الفاعلة بالمجال الفني.