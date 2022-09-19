المدير الفني لسان جيرمان: نيمار لاعب لا يمكن تعويضه

أثنى “كريستوف غالتيه”، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على نجمه البرازيلي نيمار، معتبرًا أنه يصعب تعويضه بلاعب آخر.

وأوضح غالتيه، بعد فوز فريقه على مضيفه ليون (1/0)، مساء الأحد في الدوري الفرنسي، أن نيمار يمنح الفريق الاتزان.

واحتفل نيمار بمباراته رقم 100 في الدوري الفرنسي، بصناعة الهدف الوحيد في اللقاء، والذي سجّله زميله الأرجنتيني “ليونيل ميسي”.

وهو ما يعني أنه ساهم في 15 من 26 هدفًا، أحرزها الفريق في المسابقة هذا الموسم، حتى الآن.

وسجّل نيمار 8 أهداف وصنع 7، ليرفع رصيده من المساهمات في أهداف سان جيرمان بالدوري الفرنسي، خلال الـ100 مباراة التي خاضها، إلى 121 هدفا (سجل 77 وصنع 44).

وقال غالتيه عن لاعبه البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “إنه من يمنحنا أفضل توازن.. إنه كريم مع الفريق.. اللاعبون العظماء يظهرون في مثل هذا النوع من المباريات”.

وأضاف: “نيمار عمل كثيرا لصالح الفريق، وعانى من الإجهاد والغضب.. هذا شيء طبيعي، لديه سلوك لا يُلام عليه.. إنه حاد ولديه الكثير من الطموح، هذا الموسم، سواء بالنسبة لناديه أو على مستوى الإحصائيات الشخصية”.