المذيع الأكثر مشاهدة.. تاكر كالرسون يغادر "فوكس نيوز"

اتفقت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية ومقدم البرامج الشهير تاكر كارلسون، على انفصال الأخير عن الشبكة.

من جهتها قالت ‘نيويورك تايمز” إن تاكر كليرسون، مذيع “فوكس نيوز” الأكثر شهرة في أوقات الذروة كان أيضًا مصدرًا للخلافات المتكررة والصداع للشبكة بسبب تصريحاته حول كل شيء مثل العرق والمتحولين جنسيا وغيرها.

وأصدرت الشبكة هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من موافقتها على دفع 787.5 مليون دولار في دعوى تشهير ضد شركة دمينيون لأجهزة التصويت، حيث كان برنامج كارلسون وهو أحد أعلى البرامج مشاهدة على القناة تحدث عن دور لها في نشر المعلومات المضللة بعد انتخابات 2020.

ويواجه كارلسون أيضًا دعوى قضائية من آبي غروسبيرج وهي منتجة سابقة في قناة “فوكس نيوز”، تدعي أنها أشرفت على ثقافة معادية للمرأة وتمييزية في مكان العمل.

وقالت غروسبيرغ في الدعوى التي رفعت في مارس/آذار، إنها اكتشفت في أول يوم عمل لها لدى كارلسون أن منطقة العمل مزينة بصور كبيرة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي ترتدي ملابس السباحة.

وعارضت “فوكس” ادعاءات غروسبرج وقالت متحدثة في بيان صدر مؤخرا: “سنواصل الدفاع بقوة عن فوكس ضد ادعاءات السيدة غروسبيرج القانونية غير الجديرة بالاهتمام، والمليئة بادعاءات كاذبة ضد فوكس وموظفينا”.

وكان كارلسون البالغ من العمر 53 عامًا، قد أدار برنامجه في أوقات الذروة “تاكر كارلسون تونايت” منذ عام 2016.

وفي عام 2021، وقع صفقة جديدة مع قناة “فوكس نيوز” لتتوسع في البودكاست وسلسلة تسمى “تاكر كارلسون أوريجينالز” لخدمة البث المباشر فوكس نيشن.