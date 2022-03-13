الأمتن والأقوى منذ أجيال.. ماذا تعرف عن سلسلة "جيب رانجلر" الشهيرة؟

جيب رانجلر هي سلسلة من سيارات الدفع الرباعي المدمجة المتوسطة الحجم التي تصنعها جيب منذ عام 1986. وهي حاليًا في جيلها الخامس بحيث تم الكشف عن رانجلر JL الجيل الأحدث في أواخر عام 2017.

الجيل الأول



بدأ الجيل الأول من جيب في عام 1944 عندما قدمت شركة ويليز الجيل الأول باسم “CJ” أو “سيفيليان جيب”. تم إعادة توجيه CJ قليلاً للاستخدام المدني مع إضافة الجزء العلوي من القماش والباب الخلفي وخفض علبة التروس. لم يكن اسم هذه النسخة رانجلر لكن الكثير يعتبرونه الظهور الأول لرانجلر.

لدى هذه النسخة إطار احتياطي مثبت على الجانب. النسخة العسكرية كانت تحتوي على زجاج أمامي يمكنك طيه للأسفل. ما تزال هذه الميزة متاحة حتى اليوم، حتى في جيب جلاديتور، لذا فهي رائعة جدًا.

الجيل الثاني



في عام 1987 ظهر الجيل الثاني من رانجلر وإستمر حتى عام 1996. ورانجلر الأصلي مشابهًا لسابقه جيبCJ-7، الذي تم بناؤه لأول مرة في عام 1976 لكن بالطبع مع تحسينات طالت المحركات والمقصورة لمزيد من الراحة.

الجيل الثالث



منذ عام 1997 حتى عام 2006. وكان جيب رانجلر تي جيه هو الجيل الثالث من رانجلر وقد تم طرحه في عام 1996 لطراز عام 1997. أما التغيير الخارجي الأكثر وضوحًا هو إعادة إدخال المصابيح الأمامية الدائرية، والتي كانت سمة مميزة لسيارات الجيب الكلاسيكية. وتضمنت المحركات المتوفرة محرك 2.5 لترات رباعي الأسطوانات، و 2.4 لترات PowerTech ، و 4.0 لترات AMC سداسي الأسطوانات. وتم إقران الأخير في البداية مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثلاث سرعات وخمس سرعات يدويًا، ولكن لاحقًا بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

الجيل الرابع



من 2007 حتى 2017. ومن بين التغييرات المهمة التي تم إدخالها مع الجيل الثالث من رانجلر طراز Unlimited بأربعة أبواب والذي يوفر قاعدة عجلات أطول ومساحة داخلية أكبر للركاب. وتضمنت الميزات الجديدة الأخرى النوافذ الكهربائية والدخول عن بعد والملاحة الاختيارية. كما هو الحال مع الأجيال السابقة ، كانت الإصدارات المكشوفة وذات السقف الصلب متاحة ، بما في ذلك كلا الخيارين على طراز الأبواب الأربعة.

الجيل الخامس



منذ 2017 حتى الآن. ويحافظ هذا الجيل على المظهر العام لأجيال جيب رانجلر السابقة، ويتميز بديناميكا هوائية محسنة وكفاءة أكبر في استهلاك الوقود، وتقنيات مطورة في كل تجهيزاته. ويأتي بخيارات المحرك الجديدة، بما في ذلك إصدار توربو رباعي الأسطوانات ونسخة ديزل.