“المسامير”.. خيار رونالدو الجديد لزيادة سرعته

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رغم بلوغه الخامسة والثلاثين، لا يزال أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو يبذل قصارى جهده في تحديه المذهل لتقدمه في السن.

وفي سبيل الحفاظ على قمة لياقته، لجأ نجم يوفنتوس الإيطالي إلى حيلة جديدة لزيادة سرعة انطلاقاته، هي المسامير التي يستخدمها لاعبو “الرغبي” في أحذيتهم من الأسفل.

وأوضحت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية الرياضية التي تصدر من تورينو معقل يوفنتوس، أن رونالدو لجأ إلى هذه المسامير “لقدرتها الكبيرة على جعل القدم تتماسك بالعشب”.

وتحتوي أحذية ممارسي رياضة “الرغبي” على عدد أكبر من المسامير مقارنة بلاعبي كرة القدم، لتساعدهم على الانطلاق بسهولة من دون عوائق.

وأشارت الصحيفة إلى نجم ريال مدريد الإسباني السابق استخدم مسامير من البلاستيك بدلا من المعدنية التقليدية، مما يعزز من سرعته واستجابته لتغيير الاتجاهات بسهولة.

وفي أحدث صوره خلال التدريبات مع يوفنتوس، يظهر رونالدو بحذاء مختلف يحتوي على 11 مسمارا.

ونوهت إلى أن مهاجم فريق مونبيليه الفرنسي ومنتخب الجزائر أندي ديلور لجأ إلى هذا التكتيك في وقت سابق من الموسم، وهو ما زاد سرعته إلى 36.8 كيلومترا في الساعة بدلا من 23 كم، محطما بذلك الرقم القياسي في الدوري المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الأحذية ذات المسامير انتشر في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لا سيما لدى ممارسي رياضة البيسبول.

وتتمثل وظيفتها في تحسين الركض على العشب ومنع الإفراط في تمدد العضلات وتوفير قوة مقاومة، ومنع الانزلاق وتسهيل تغييرات الاتجاهات المفاجئة للجسم.

ومع العودة القريبة للدوري الإيطالي المتوقف منذ أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يستعد يوفنتوس المتصدر لخوض رحلة إلى بولونيا في 22 يونيو الجاري، لمواجهة الفريق صاحب المركز العاشر.