المصري “بيغ رامى” يتوج بلقب مستر أولمبيا للعام الثانى

تمكن لاعب كمال الأجسام المصري، بيغ رامي، من التتويج لقب بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، الأحد، وذلك للمرة الثانية على التوالي ضمن المنافسات التي أقيمت في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وجاء فوز المصري بيغ رامي على حساب منافسه الأميركي براندون كاري للمرة الثانية أيضا بعد أن كان هذا الأخير بطلا لنسخة العام 2019.

وتصدر بيغ رامى ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت فجر السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيغ رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

ويعد ممدوح السبيعي الملقب بـ “بيغ رامي” اللاعب الـ 16 الذي يتوج بلقب مستر أولمبيا منذ انطلاق البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام العام 1965، كما يصنف على أنه اللاعب العربي الوحيد الذي أحرز اللقب في مناسبتين.

وكان اللبناني سمير بنوت أول لاعب عربي يحرز لقب بطولة مستر أولمبيا للمحترفين العام 1983.