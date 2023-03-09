المصنفة الأولى شيانتيك: تعلمت كيفية التعايش مع الانتقادات والضغوط

قالت إيجا شيانتيك إنها أصبحت معتادة على التوقعات العالية والانتقادات القاسية التي تأتي مع كونها المصنفة الأولى عالميا وتشعر “بردود فعل جيدة” قبل الدفاع عن لقبها في بطولة إنديان ويلز للتنس.

وقبل عام في البطولة التي أقيمت في صحراء جنوب كاليفورنيا، بدأت اللاعبة البولندية في تحقيق تقدم كبير وسط سلسلة انتصارات بلغت 37 مباراة متتالية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الحائزة على ثلاث بطولات كبرى لاعبة يصعب الفوز عليها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

وقالت للصحفيين في إنديان ويلز أمس الأربعاء “أشعر أن هناك القليل من الضغوط علي، وهو ما لم أشعر به العام الماضي. لذلك فهو وضع مختلف ويجب علي التكيف عليه.

“من ناحية أخرى، احتل صدارة التصنيف منذ ما يقرب من عام، لذلك لدي بالفعل خبرة كافية للتعامل مع الأمر”.

وتعلمت اللاعبة البولندية التعامل مع الانتقادات وهو أمر كان عليها القيام به.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاما إنها فوجئت بالسلبية التي صاحبت خسارتها في نهائي بطولة دبي للتنس الشهر الماضي بعد أن نجحت في الدفاع عن لقبها في الدوحة.

وقالت “خسرت في النهائي وتفاجأ الناس وكانوا غير راضين عن الأداء. هذا جعلني أعتقد أن العام الماضي، قبل هذه السلسلة الكبيرة من الانتصارات وقبل الفوز بكل هذه البطولات، كنت سأكون سعيدة للغاية بالنتيجة.

“لكن بسبب هذه التعليقات في الوقت الحالي، شعرت وكأن، هذا ليس كافيا. أحاول ألا أقرأ هذه الأنواع من الأشياء لأنني سعيدة بالعمل الذي أنجزته وطريقة أدائي في الدوحة ودبي”.

وأضافت أنه مثال على كيفية تغير العالم من حولها.

وقالت “هناك المزيد من الضغوط والتوقعات لكنني أحاول التعامل مع ذلك بأفضل طريقة ممكنة. أعتقد أنني أقوم بعمل جيد”.