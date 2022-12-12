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المغربي عز الدين أوناحي يدخل ضمن اهتمامات برشلونة

منذ 21 دقيقة
عز الدين أوناحي

عز الدين أوناحي

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دخل النجم المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان أنجيه الفرنسي، اهتمامات برشلونة الذي يفكر في التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية، وفق ما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ويعتبر عز الدين أوناحي إحدى مفاجآت بطولة كأس العالم قطر 2022، وأسهم في تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي وتلقى إشادة كبيرة من مدرب منتخب إسبانيا المقال لويس إنريكي بعد مباراة ربع النهائي.

وأكدت الصحيفة، أن اسم متوسط ميدان أنجيه الفرنسي مطروح على طاولة برشلونة ويحظى بإعجاب الإدارة الفنية للفريق، ويعتبر لاعبًا يستوفي شروط الفريق الإسباني المالية والذي يعاني بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وحسب الصحيفة، فإن عز الدين أوناحي لاعب منخفض التكلفة ويلبي شروط النادي لكونه يبلغ 22 عامًا، ويلعب في جميع مراكز وسط الملعب، وبإمكان برشلونة التعاقد معه بمقابل مالي صغير.

ويملك عز الدين أوناحي عقدًا مع أنجيه حتى 2026، حيث مدد عقده أخيرًا ووصل للفريق في 2021 وأسهم في بقاء أنجيه في دوري الدرجة الأولى ويلعب أساسيًّا في الفريق، حيث شارك في 33 لقاء سجل هدفين وصنع مثلهما.

وكانت انطلاقة عز الدين أوناحي من المغرب عبر أكاديمية محمد السادس ونادي الرجاء البيضاوي، قبل أن ينتقل لفرنسا ويلعب في مدارس ستراسبورغ ونادي يو إس أفرانش في دوري الدرجة الثالثة، الذي بدأ معه مشواره كلاعب لدى الكبار قبل الانتقال لأنجيه.

وشارك عز الدين أوناحي في 15 مباراة برفقة المنتخب المغربي من بينها 5 مباريات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وسجل برفقة المنتخب هدفين كانا حاسمين في تأهل المغرب للنهائيات الحالية في مرمى الكونغو الديمقراطية.

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