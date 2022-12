منتخب المغرب يبهر العالم.. مفاجآت كبيرة في التصنيف العالمي الجديد للفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القد (الفيفا) (الخميس 22-12-2022) عن التصنيف العالمي الجديد لمنتخبات كرة القدم حول العالم، في أعقاب المونديال التاريخي لكأس العالم 2022 والذي استضافته دولة قطر.

وأظهر التنصيف تفوق البرازيل واحتفاظها بصدارة التصنيف، على الرغم من خروجها من الدور ربع النهائي لكأس العالم، في وقت أثبت منتخب المغرب تميزاً لم يشهده التصنيف العالمي من قبل لأي منتخب عربي، حيث احتل أسود الأطلس المرتبة الحادية عشرة.

ورغم أن الديوك فقدوا تاجهم في النهائي الكبير، إلا أنهم عادوا ليعتلوا منصة التصنيف العالمي. وفي المقابل، تراجعت بلجيكا (4، 1ـ) بسبب فشلها في بلوغ مراحل خروج المغلوب في كأس العالم، فيما تكمل إنجلترا (5، -) عقد المراكز الخمسة الأولى.

وبفضل التأهل إلى المربع الذهبي، حققت كرواتيا (7، 5+) والمغرب (11، 11+) قفزتين مذهلتين في التصنيف العالمي. حيث وقعت أسود الأطلس على “تقدم العام” من خلال حصدها 142 نقطة خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

أما المنتخبان الآخران اللذان استفادا من نهائيات كأس العالم فهما أستراليا (27، 11+) والكاميرون (33، 10+) اللذان صعدا إلى المركزين 11 و10 توالياً. وبفوزها على الأرجنتين في دور المجموعات، انضمت المملكة العربية السعودية (49، 2+) إلى أفضل 50 منتخباً، وذلك على غرار بوركينا فاسو (50، 4+).

وفي الختام، وبالمقارنة مع ترتيب ديسمبر/كانون الأول2021، نلاحظ أن سبعة منتخبات تقدمت 10مراكز أو أكثر خلال عام 2022: غامبيا (126، 24+)، المغرب (11، 17+) ، كوستاريكا (32، 17+)، الكاميرون (33، 17+)، غينيا الاستوائية (98، 16+)، إندونيسيا (151، 13+)، كوبا (168، 11+).

ويعد هذا التصنيف من أعلى المراتب التي حققتها المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا. كما ساهم الفوز على الأرجنتين في تقدم المنتخب السعودي من المرتبة 51 إلى 49، فيما أدت الخسائر الثلاث إلى تراجع المنتخب القطري 10 مراكز دفعة واحدة محتلا المرتبة الستين.

بالنسبة لتونس المشاركة في كأس العالم أيضا، بقيت في مركزها الثلاثين، وكذلك احتفظت البرتغال بمركزها تاسعا.

للاطلاع على التصنيف الكامل لجميع منتخبات كرة القدم حول العالم، اضغط هنا

On top of the world and up to second in the #FIFARanking 🇦🇷📈

Here's how the top 10 nations look after #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022