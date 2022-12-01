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المغرب يتأهل إلى الدور الثاني في مونديال 2022

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2022 7:04 مساءً
مونديال قطر

مونديال قطر

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نجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، عقب فوزه بهدفين مقابل واحد على نظيره الكندي.

وجاء هدفا المغرب من أقدام كل من حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، ويوسف النصيري في الدقيقة الـ23، فيما سجل نايف أكرد هدفا في مرماه لصالح كندا.

كما ألغى حكم اللقاء، رافائيل كلاوس، هدفا ثالثا للمغرب، في الشوط الأول، بداعي التسلل.

وبذلك، يضمن المغرب تأهله رسميا إلى الدور الثاني بـ7 نقاط، متصدرا المجموعة السادسة، خلف كرواتيا بـ5 نقاط، بعد تعادلها مع بلجيكا، اليوم، بدون أهداف.

وكان المغرب تعادل سلبيا مع كرواتيا في المباراة الأولى، وفاز بثنائية نظيفة على بلجيكا في اللقاء الثاني.

يشار إلى أن هذه ثاني مرة يتأهل فيها “أسود الأطلس” إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد إنجاز عام 1986.

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