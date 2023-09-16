المغرب يرشّح "كذب أبيض" للمنافسة على الأوسكار

أعلن المركز السينمائي المغربي ترشيح فيلم “كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة القادمة للجوائز الأشهر عالمياً بمجال السينما.

وذكر المركز في بيان أن الفيلم اختير بإجماع الآراء من قبل لجنة متخصّصة برئاسة المخرجة ومديرة الخزانة السينمائية المغربية نرجس نجار وعضوية سبعة من الأسماء البارزة بمجال صناعة السينما.

وأضاف أن الفيلم كان أحد خمسة أفلام تقدّمت للمنافسة على الترشيح، لكن شروط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية المانحة للجائزة انطبقت على ثلاثة منها فقط قبل اختيار “كذب أبيض”.

وكان الفيلم قد عرض في أيار (مايو) الماضي في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم “نظرة ما” ليشارك بعدها في العديد من المهرجانات الأوروبية والعربية.

وتعلن الأكاديمية في كانون الأول (ديسمبر) القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على أوسكار أفضل فيلم عالمي والتي ستضم 15 فيلماً قبل إعلان القائمة القصيرة في كانون الثاني (يناير) والمكوّنة من خمسة أفلام.

ويحق لكل دولة ترشيح فيلماً واحداً كل عام للمسابقة المخصّصة للأفلام الناطقة بغير الإنكليزية والتي أنتجت خارج الولايات المتحدة.