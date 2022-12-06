المغرب يصنع التاريخ في كأس العالم ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

أصبح المغرب أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الستة عشر، الثلاثاء.

وانتصر المغرب 3-صفر في ركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين دون أهداف بعد وقت إضافي في استاد المدينة التعليمية، ليصبح المنتخب المغربي أيضا أول فريق أفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نهائيات 2010.

وسجل أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، الركلة الحاسمة في شباك الحارس أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم.

وخلال 90 دقيقة ثم الوقت الإضافي، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول لكنها فشلت في صنع فرص حقيقية أمام الدفاع المغربي الصلب.

ويلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال أو سويسرا.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة المغرب وإسبانيا، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

الشوط الأول شهد التكافؤ بشكل كبير بين المنتخبين، دون تهديد أي من المرميين حتى انتصاف الشوط.

وفي الدقيقة 27، تلقى ماركو أسينسيو كرة طولية، ليسدد الكرة بيسراه من الجهة اليسرى بمنطقة جزاء المغرب، لكنها سكنت الشباك الخارجية لمرمى ياسين بونو.

وسدد نصير مزراوي كرة قوية من خارج منطقة جزاء منتخب إسبانيا في الدقيقة 33، تصدى لها يوناي سيمون ببراعة.

وفي الدقيقة 42، تلاعب يوسف بوفال بدفاعات إسبانيا من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية قابلها نايف أكرد بضربة رأسية علت المرمى.

وفي الشوط الثاني، ساد الحرص بين لاعبي المنتخبين، وتبادلا السيطرة على أحداث المباراة.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، نفذ داني أولمو ركلة حرة من الجهة اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وأصبح جافي متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، ثاني أصغر لاعب يُشارك في الأدوار الإقصائية لبطولات كأس العالم 2022.

ويُعد جافي أحد أبرز المواهب في كرة القدم، وفاز بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.

وصار جافي أصغر لاعب يُشارك في الأدوار الإقصائية لبطولات كأس العالم، منذ الأسطورة البرازيلية بيليه الذي شارك في عمر الـ 17، بمونديال 1958.

ويبلغ جافي من العمر 18 عامًا و123 يومًا، ويشارك أساسيًا في مباراة إسبانيا والمغرب